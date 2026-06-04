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Letartóztatnak két fideszes képviselőt is az óbudai ügyben
Gazdaság

Letartóztatnak két fideszes képviselőt is az óbudai ügyben

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Az ügyészség nyolc gyanúsított, köztük Puskás Péter volt óbudai alpolgármester, Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester és Molnár Zsolt egykori szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását indítványozta az óbudai korrupciós ügyben. A vesztegetési botrányhoz kapcsolódó nyomozás az elmúlt napokban több fővárosi kerületre és politikusra is kiterjedt - jelentette a Telex.

Az ügyészség összesen nyolc érintett letartóztatását indítványozta, a gyanúsítottak közül ezt a lépést eddig Molnár Zsolt erősítette meg nyilvánosan. A hatóságok kedden három fideszes politikust is előállítottak, Puskás Péter és Láng Zsolt mellett Gór Csaba II. kerületi önkormányzati képviselőt. Gór megerősítette az intézkedés tényét, ám elmondása szerint őt később szabadon engedték. A történtek hatására az érintett lemondott a Magyar Nemzeti Bankhoz tartozó PADME Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról.

A nyomozó főügyészség kedden egy hetven rendőr és nyomozó közreműködésével zajló, összehangolt akciót hajtott végre.

A rajtaütések során házkutatást tartottak a II. és a XV. kerületi önkormányzatnál, valamint Őrsi Gergely II. kerületi polgármester otthonában is. A hatóságok bizonyítékokat foglaltak le, és több embert őrizetbe vettek.

A fejleményekre reagálva a Fidesz-frakció közölte, hogy mindenkinek vállalnia kell a felelősséget a tetteiért. Hangsúlyozták, hogy a hatóságoknak a jogszabályok alapján, pártatlanul kell lefolytatniuk az eljárást, egyúttal emlékeztettek arra, hogy a jogerős ítéletig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme.

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A 2024-ben indult, eredetileg az óbudai önkormányzatra és annak cégeire korlátozódó nyomozás a mostani házkutatásokkal már újabb két kerületre is kiterjedt. Az ügyhöz kapcsolódóan korábban letartóztatták Kiss Lászlót, Óbuda polgármesterét, valamint helyettesét, Czeglédy Gergőt is, akik időközben már szabadlábra kerültek. Mindkét politikus következetesen tagadja a bűncselekmények elkövetését.

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