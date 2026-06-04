Megelégelték a munkavállalók az elégtelen béreket: sztrájk kezdődik a dél-koreai tulajdonú gyárban

Eredménytelenül zárultak a bértárgyalások a Vasas Szakszervezet és a munkaadó között, ezért pénteken kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak a dél-koreai tulajdonú Hanon Systems Hungary Kft. pécsi gyárában. A munkavállalók az alacsony mértékű és csupán részben végrehajtott béremelések miatt tiltakoznak.

A szakszervezet tájékoztatása szerint a székesfehérvári és a pécsi üzemekben dolgozó szakszervezeti tagok, illetve a hozzájuk csatlakozó munkatársak azért határoztak az elsőként Pécsen megvalósuló munkabeszüntetés mellett, mert a sztrájkbizottság tárgyalásai nem vezettek eredményre a cégvezetéssel.

A dolgozók elfogadhatatlannak tartják a bérrendezés menetét, és különösen azt sérelmezik, hogy egy korábbi háromszázalékos bérfejlesztés után a munkáltató által ígért további négyszázalékos emelést végül csak részben hajtotta végre a menedzsment.

A dél-koreai autóipari beszállító hazai terjeszkedését három évvel ezelőtt jelentős állami források is segítették. A vállalatcsoport székesfehérvári, pécsi és rétsági egységeit érintő, 250 új munkahelyet teremtő,

43 milliárd forint értékű beruházásához a magyar állam 5,7 milliárd forintos támogatást nyújtott.

A Magyarországon mintegy kétezer munkavállalót foglalkoztató, túlnyomórészt exportra termelő vállalat pénzügyi mutatói ugyanakkor romló tendenciát mutatnak az utóbbi időben. A legfrissebb elérhető cégadatok alapján a korábbi 1,8 milliárd forintos nyereség után a legutóbbi üzleti évet már 5,8 milliárd forintos veszteséggel zárta a cég.

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