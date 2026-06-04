  • Megjelenítés
Megszólalt Bóna Szabolcs agrárminiszter a sertéspestissel kapcsolatban - Ágazati egyeztetés indul az ügyben
Gazdaság

Megszólalt Bóna Szabolcs agrárminiszter a sertéspestissel kapcsolatban - Ágazati egyeztetés indul az ügyben

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter is reagált arra a hírre, miszerint Magyarországon most először mutatták ki az afrikai sertéspestist (ASP) házisertésekben. A miniszter hangsúlyozta, bár az eset kiemelt figyelmet igényel, a megbetegedés az emberre egyáltalán nem veszélyes, így a hazai sertéshús fogyasztása továbbra is teljesen biztonságos.

Miután a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma igazolta a fertőzést a szabolcs-szatmár-beregi Vállaj településen működő gazdaságban, az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el a vírus továbbterjedésének megakadályozására. A hatóságok tájékoztatása szerint egyelőre elszigetelt esetről van szó, és a szükséges óvintézkedéseket már meg is tették, ugyanakkor nyomatékosan kérik a sertéstartókat a járványvédelmi előírások maradéktalan betartására.

Kapcsolódó cikkünk

Pestis Magyarországon: kimutatták a vírust a házi sertésekben, máris megkezdődött a nagy gazdaság felszámolása

Bóna Szabolcs agrárminiszter posztjában hangsúlyozta, hogy a hazai sertéstartás szigorú felügyelet alatt áll, és folyamatosan kiváló minőségű alapanyaggal látja el a vágóhidakat, a feldolgozókat, valamint a közétkeztetést.

A tárcavezető arra biztatja a fogyasztókat, hogy továbbra is bizalommal válasszák a magyar sertéshúst.

Mivel a vírus megjelenése tovább nehezíti a sertéságazat amúgy is összetett piaci helyzetét, a miniszter a szükséges lépések megtárgyalása érdekében hétfő délutánra egyeztetésre hívta össze a termékpálya érintett szereplőit.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter is üzent az "óbudai-üggyel" kapcsolatban

Érkeznek a kormány bejelentései

Amundi: a rezsicsökkentéssel nem lehet bemenni az eurózónába

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: Magyar Péter is üzent az "óbudai-üggyel" kapcsolatban

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Property X 2026

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megszólalt Moszkva Magyar Péterről: ilyen kapcsolatot építene Oroszország az új kormánnyal
Épp most tolják be a rettegett kínai falovat Európába, magára hozza a bajt az autóipar
Tisza-kormány: Magyar Péter új megállapodást köt Emmanuel Macronnal, felszólítást küldött Orbán Viktornak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility