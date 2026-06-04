Megszólalt Bóna Szabolcs agrárminiszter a sertéspestissel kapcsolatban - Ágazati egyeztetés indul az ügyben

Miután a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma igazolta a fertőzést a szabolcs-szatmár-beregi Vállaj településen működő gazdaságban, az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el a vírus továbbterjedésének megakadályozására. A hatóságok tájékoztatása szerint egyelőre elszigetelt esetről van szó, és a szükséges óvintézkedéseket már meg is tették, ugyanakkor nyomatékosan kérik a sertéstartókat a járványvédelmi előírások maradéktalan betartására.

Bóna Szabolcs agrárminiszter posztjában hangsúlyozta, hogy a hazai sertéstartás szigorú felügyelet alatt áll, és folyamatosan kiváló minőségű alapanyaggal látja el a vágóhidakat, a feldolgozókat, valamint a közétkeztetést.

A tárcavezető arra biztatja a fogyasztókat, hogy továbbra is bizalommal válasszák a magyar sertéshúst.

Mivel a vírus megjelenése tovább nehezíti a sertéságazat amúgy is összetett piaci helyzetét, a miniszter a szükséges lépések megtárgyalása érdekében hétfő délutánra egyeztetésre hívta össze a termékpálya érintett szereplőit.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka