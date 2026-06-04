Megújul a NAV pénzmosási bejelentési rendszere

Megújul péntektől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (PEI) bejelentési rendszere - közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint péntektől a NAV PEI a korábban használt Általános Nyomtatványkitöltő keretrendszer helyett

az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson keresztül fogadja az információkat.

A rendszerben külön nyomtatványrészek szolgálják az objektív bejelentések, a gyanús tranzakciók, valamint az egyes speciális szolgáltatási területek - például biztosítás, pénzváltás, pénzküldés vagy bizalmi vagyonkezelés - tevékenysége során észlelt adatok rögzítését - tették hozzá.

Kifejtették, hogy a bankok, a pénzváltók, a székhelyszolgáltatók, illetve egyéb, a jogszabályban meghatározott szolgáltatók kötelesek haladéktalanul bejelenteni, ha pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy bűncselekményből származó vagyonra utaló adatot, tényt vagy körülményt észlelnek, valamint - a vagyoni nyilvántartást vezető szervekkel együtt - adott esetben pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó bejelentéseket is tenniük kell.

Megjegyezték, hogy évről-évre nő a bejelentések száma: míg a szolgáltatóktól 2024-ben 20 ezer bejelentés érkezett a NAV PEI-hez, addig tavaly már több mint 25 ezer.

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