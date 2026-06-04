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Mikorra normalizálódhat a gázár Európában?

A földgázpiacot az elmúlt években a hiány, a geopolitikai sokkok és az extrém árkilengések határozták meg. A következő évtized elejére azonban fordulat jöhet, az Egyesült Államokban, Katarban és Kanadában épülő új LNG-kapacitások nyomán ismét bőségesebb kínálat alakulhat ki. Ez nem jelenti a 2010-es évek olcsó gázának visszatérését, de véget vethet a válságévek rendkívüli árainak. Megnéztük, mikor térhet vissza a normalitás az európai gázpiacra, és milyen új egyensúlyi árszint alakulhat ki.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
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A 2010 és 2019 közötti évtizedben az európai földgázpiac kivételesen nyugodtnak tűnt: a holland TTF gázár átlagosan nagyjából 20 euró/MWh körül alakult, és ezt a stabilitást idővel szinte minden szereplő adottságnak tekintette. A politikusok, a lakossági fogyasztók és az energiaintenzív iparágak is ahhoz szoktak hozzá, hogy a gáz nemcsak elérhető, hanem viszonylag olcsó és kiszámítható energiahordozó.

A 2020-as évekkel azonban egészen más korszak kezdődött. Előbb a Covid-válság alatt omlott össze a kereslet és az ár, majd rövid időn belül az orosz–ukrán háború, az orosz vezetékes szállítások visszaesése és Európa versenyfutása az LNG-szállítmányokért történelmi magasságokba lökte a gázárakat.

A korábbi nyugalmat extrém volatilitás váltotta fel, amely nemcsak az energiapiacokat, hanem az inflációt, az ipari versenyképességet

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