Mikorra normalizálódhat a gázár Európában?

A 2010 és 2019 közötti évtizedben az európai földgázpiac kivételesen nyugodtnak tűnt: a holland TTF gázár átlagosan nagyjából 20 euró/MWh körül alakult, és ezt a stabilitást idővel szinte minden szereplő adottságnak tekintette. A politikusok, a lakossági fogyasztók és az energiaintenzív iparágak is ahhoz szoktak hozzá, hogy a gáz nemcsak elérhető, hanem viszonylag olcsó és kiszámítható energiahordozó.
A 2020-as évekkel azonban egészen más korszak kezdődött. Előbb a Covid-válság alatt omlott össze a kereslet és az ár, majd rövid időn belül az orosz–ukrán háború, az orosz vezetékes szállítások visszaesése és Európa versenyfutása az LNG-szállítmányokért történelmi magasságokba lökte a gázárakat.
A korábbi nyugalmat extrém volatilitás váltotta fel, amely nemcsak az energiapiacokat, hanem az inflációt, az ipari versenyképességet
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