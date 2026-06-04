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MOK-elnök: Sok területen rosszabb állapotok vannak, mint 20-30 évvel ezelőtt
Gazdaság

MOK-elnök: Sok területen rosszabb állapotok vannak, mint 20-30 évvel ezelőtt

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A Magyar Orvosi Kamara elnöke, Álmos Péter szerint az évtizedek óta tartó alulfinanszírozottság miatt a magyar egészségügy számos területen rosszabb állapotban van, mint húsz-harminc évvel ezelőtt – becslése szerint mintegy 6000 milliárd forintnyi forrás hiányzott az ágazatból az elmúlt két évtizedben. Az Indexnek adott interjújában arról beszélt, hogy az ellátórendszer hiányosságai miatt évente tízezrek halnak meg elkerülhető okokból, miközben az állami és magánellátás összefonódása is súlyos problémákat okoz. A kamarai vezető szerint a széttagolt intézményrendszer nem tartható fenn a jelenlegi orvoslétszám mellett, ezért egyes ellátások regionális központokba koncentrálása elkerülhetetlen. Álmos Péter úgy véli, az új kormány első komoly próbatétele az lesz, hogy képes-e őszintén beszélni a rendszer bajairól és hosszú távú reformokat végrehajtani.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke, Álmos Péter szerint a magyar egészségügy évtizedek óta tartó alulfinanszírozottsága mára oda vezetett, hogy számos területen rosszabb állapotok alakultak ki, mint húsz-harminc évvel ezelőtt. Az Indexnek adott interjújában arról beszélt: becslések szerint az elmúlt két évtizedben mintegy 6000 milliárd forinttal kevesebb forrás jutott az ágazatba annál, mint amennyi a korábbi GDP-arányos finanszírozási szint fenntartásához szükséges lett volna. Szerinte ennek következménye az infrastruktúra romlása, a szakemberhiány és a folyamatosan újratermelődő kórházi adósságállomány.

A kamarai vezető úgy látja, hogy az egészségügyi ellátórendszer hiányosságai miatt

évente emberek tízezrei halnak meg olyan okokból, amelyek megfelelő ellátással vagy korábbi beavatkozással elkerülhetők lennének.

Külön hangsúlyozta a megelőzés és a szűrővizsgálatok jelentőségét, amelyek szerinte jóval nagyobb figyelmet érdemelnének az állami kommunikációban és finanszírozásban.

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Álmos Péter élesen bírálta az állami és a magánellátás összefonódását is. Állítása szerint egyes egyetemi és kórházi intézményekben olyan gyakorlatok alakultak ki, amelyek a magánellátást részesítik előnyben, miközben az állami kapacitások szűkösek maradnak. Szerinte a hosszú várólisták és a forráshiány a magánszektor növekedését hajtják, a korábbi hálapénzek jelentős része pedig ma már a magánrendelésekben jelenik meg.

Az interjúban szó esett a kórházvezetők átvilágításáról is. A MOK elnöke nem zárta ki, hogy az új kormány által meghirdetett vizsgálatok vezetőcseréket eredményeznek. Azt mondta, még a választások előtt is előfordult olyan eset, amikor egy kórház vezetése egyenként hívatta be azokat az orvosokat, akik nem vállaltak többletügyeletet, és fél-egy órás, „kihallgatásszerű” beszélgetéseket folytattak velük. Szerinte az ilyen vezetői gyakorlatnak nincs helye az egészségügyben.

A szakemberhiány kezeléséről szólva Álmos Péter azt mondta, hogy bizonyos kórházi osztályok és ellátások átszervezése elkerülhetetlen lehet. Úgy véli, a jelenlegi, rendkívül széttagolt intézményrendszer nem fenntartható a rendelkezésre álló orvoslétszám mellett, ezért egyes aktív ellátásokat nagyobb regionális központokba kellene koncentrálni. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez politikailag és társadalmilag is nehezen vállalható döntéseket jelenthet.

A MOK elnöke szerint a magyar egészségügy problémáit nem lehet egyetlen ciklus alatt megoldani. Úgy fogalmazott: a helyzet olyan,

mint amikor egyszerre kellene egy autót szerelni és menni is vele.

Szerinte az új kormányzat első komoly próbatétele az lesz, hogy mennyire hajlandó őszintén beszélni a rendszer problémáiról, és képes-e hosszú távú reformokat végrehajtani az egészségügyben.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Bodnár Boglárka

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