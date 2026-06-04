MOK-elnök: Sok területen rosszabb állapotok vannak, mint 20-30 évvel ezelőtt

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke, Álmos Péter szerint a magyar egészségügy évtizedek óta tartó alulfinanszírozottsága mára oda vezetett, hogy számos területen rosszabb állapotok alakultak ki, mint húsz-harminc évvel ezelőtt. Az Indexnek adott interjújában arról beszélt: becslések szerint az elmúlt két évtizedben mintegy 6000 milliárd forinttal kevesebb forrás jutott az ágazatba annál, mint amennyi a korábbi GDP-arányos finanszírozási szint fenntartásához szükséges lett volna. Szerinte ennek következménye az infrastruktúra romlása, a szakemberhiány és a folyamatosan újratermelődő kórházi adósságállomány.

A kamarai vezető úgy látja, hogy az egészségügyi ellátórendszer hiányosságai miatt

évente emberek tízezrei halnak meg olyan okokból, amelyek megfelelő ellátással vagy korábbi beavatkozással elkerülhetők lennének.

Külön hangsúlyozta a megelőzés és a szűrővizsgálatok jelentőségét, amelyek szerinte jóval nagyobb figyelmet érdemelnének az állami kommunikációban és finanszírozásban.

Álmos Péter élesen bírálta az állami és a magánellátás összefonódását is. Állítása szerint egyes egyetemi és kórházi intézményekben olyan gyakorlatok alakultak ki, amelyek a magánellátást részesítik előnyben, miközben az állami kapacitások szűkösek maradnak. Szerinte a hosszú várólisták és a forráshiány a magánszektor növekedését hajtják, a korábbi hálapénzek jelentős része pedig ma már a magánrendelésekben jelenik meg.

Az interjúban szó esett a kórházvezetők átvilágításáról is. A MOK elnöke nem zárta ki, hogy az új kormány által meghirdetett vizsgálatok vezetőcseréket eredményeznek. Azt mondta, még a választások előtt is előfordult olyan eset, amikor egy kórház vezetése egyenként hívatta be azokat az orvosokat, akik nem vállaltak többletügyeletet, és fél-egy órás, „kihallgatásszerű” beszélgetéseket folytattak velük. Szerinte az ilyen vezetői gyakorlatnak nincs helye az egészségügyben.

A szakemberhiány kezeléséről szólva Álmos Péter azt mondta, hogy bizonyos kórházi osztályok és ellátások átszervezése elkerülhetetlen lehet. Úgy véli, a jelenlegi, rendkívül széttagolt intézményrendszer nem fenntartható a rendelkezésre álló orvoslétszám mellett, ezért egyes aktív ellátásokat nagyobb regionális központokba kellene koncentrálni. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez politikailag és társadalmilag is nehezen vállalható döntéseket jelenthet.

A MOK elnöke szerint a magyar egészségügy problémáit nem lehet egyetlen ciklus alatt megoldani. Úgy fogalmazott: a helyzet olyan,

mint amikor egyszerre kellene egy autót szerelni és menni is vele.

Szerinte az új kormányzat első komoly próbatétele az lesz, hogy mennyire hajlandó őszintén beszélni a rendszer problémáiról, és képes-e hosszú távú reformokat végrehajtani az egészségügyben.

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