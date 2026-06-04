Nyílt pályázatot hirdetett meg Magyar Péter kormánya, fontos embereket keresnek

A Magyar Péter vezette új kormány nyílt álláspályázatokat hirdetett a Kármán András vezette Pénzügyminisztériumban: összesen négy szakmai pozíciót töltenének be. Kettő a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szabályozáshoz, kettő pedig az államháztartási és költségvetési döntés-előkészítéshez kapcsolódik. A kiírások olyan területeket érintenek, amelyek a pénzügyi szabályozás, a felszabaduló uniós források kezelése, az állami beruházások, a közlekedési fejlesztések, valamint az agrárgazdasági költségvetési tervezés és a nemzetközi szankciós végrehajtás szempontjából kulcsfontosságúak.

Nyílt álláspályázatokat írt ki a Magyar Péter vezette új kormány a Pénzügyminisztérium több szakmai posztjára. A kiírások alapján a tárca olyan pozíciókat nyitott meg, amelyek közvetlenül érintik a pénzügyi szabályozás területét.

Főleg a most felszabaduló, 16,4 milliárd eurónyi uniós forráskészlet finanszírozási oldalához, az állami beruházások, a közlekedési fejlesztések kidolgozásához, valamint az agrár- és környezetgazdasági költségvetési tervezéshez, valamint a nemzetközi szankciós végrehajtáshoz kapcsolódhatnak.

A meghirdetett pozíciók:

Pénzmosás elleni jogi szakértő , akinek a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséhez kapcsolódó jogszabályok előkészítésére is kiterjed a feladatköre majd. Ennek része szakmai állásfoglalások kidolgozása, valamint uniós és nemzetközi szakértői munkacsoportokban való részvétel. A munkakörhöz tartozik az EU és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések hazai és nemzetközi szakmai kezelése is. Még több Gazdaság Járattörlésekbe kezdett a Magyarországon is működő légitársaság - Azonnali hatállyal felfüggesztették a járataikat Tisza-kormány: Magyar Péter is üzent az "óbudai-üggyel" kapcsolatban Indul az ír elnökség: Magyar Péter bejelentéseket tett

Egy másik pénzmosás elleni szakértőt is keresnek, azonban a feladatleírásban erősebben megjelenik a tárca- és intézményközi egyeztetések szakmai koordinációja, valamint a piaci szereplőkkel és érdekképviseletekkel való kapcsolattartás. A munkakör része a magyar álláspont előkészítése és képviselete uniós és nemzetközi fórumokon.

Közlekedési, beruházási és államháztartási ügyintéző : a pozíció a közlekedési ágazat, a vonalas hálózatok és a kiemelt állami beruházások költségvetési szempontú értékelésére és nyomon követésére irányul. A feladatkör lényegében hidat képez a szakmai projektek és a pénzügyi-kormányzati döntéshozatal között: ide tartozik a fejlesztési programok államháztartási kezelése, a szakpolitikai javaslatok költségvetési véleményezése és döntés-előkészítő anyagok készítése.

Agrárgazdasági és államháztartási kapcsolatok ügyintézőt is keresnek, itt a munkakör az agrárpolitikai döntések, támogatási rendszerek és államháztartási folyamatok összekapcsolására épül. A feladatok között szerepel az agrárgazdasági szakpolitikák költségvetési véleményezése, a központi költségvetés tervezésének és zárszámadásának támogatása, valamint az ágazati bevételek és kiadások nyomon követése, összegzése és előrejelzése.

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