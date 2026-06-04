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Parlamenti menetrend: jövő héten feláll az ötből négy vizsgálóbizottság, két fontos törvénymódosításról is szavaz az Országgyűlés
Gazdaság

Parlamenti menetrend: jövő héten feláll az ötből négy vizsgálóbizottság, két fontos törvénymódosításról is szavaz az Országgyűlés

MTI
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A jövő heti kétnapos parlamenti ülésen az országgyűlési képviselők többek között négy új vizsgálóbizottság felállításáról, a képviselői juttatások jelentős csökkentéséről, valamint a devizahitelesek helyzetét rendező törvényjavaslatról döntenek. Emellett napirendre kerül a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése és a politikai reklámok szabályozása is.

Hétfőn választják meg a négy új parlamenti vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit. Ezek a testületek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos esetleges visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi ügy felelősségi köreit, valamint a gyermekvédelem rendszerszintű válságát hivatottak feltárni.

Hallerné Nagy Anikó parlamenti alelnök tájékoztatása szerint a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló ötödik bizottság személyi kérdéseiről – amelynek élére Magyar Péter miniszterelnök Toroczkai Lászlót javasolta –

technikai okokból csak egy héttel később szavaz az Országgyűlés.

Ugyancsak hétfőn szavaznak arról a törvénymódosításról, amely jelentősen csökkentené a parlamenti képviselők tiszteletdíját, juttatásait és működési költségeit. Ezt követően a devizahitelesek elleni pereket és végrehajtási eljárásokat felfüggesztő, valamint a tisztességtelen fogyasztói szerződések rendezését célzó javaslat módosító indítványait vitatják meg, majd a vita lezárása után a képviselők határoznak is a törvényjavaslat elfogadásáról.

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A keddi ülésnap középpontjában a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését célzó előterjesztés általános vitája áll majd. Emellett a képviselők tárgyalnak a gyűlöletkeltő politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi követelményeiről, valamint az egyes beruházási szabályok módosításáról is.

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