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Pestis Magyarországon: kimutatták a vírust a házi sertésekben, máris megkezdődött a nagy gazdaság felszámolása
Gazdaság

Pestis Magyarországon: kimutatták a vírust a házi sertésekben, máris megkezdődött a nagy gazdaság felszámolása

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Magyarországon első alkalommal mutatták ki az afrikai sertéspestis (ASP) vírusát házi sertésekben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vállajon működő gazdaság mintegy háromezer egyedet számláló állományának felszámolását már megkezdték, a hatóságok pedig azonnali intézkedéseket vezettek be a fertőzés továbbterjedésének megakadályozására - írja a Nébih (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) közleményében.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma június elején igazolta a vírus jelenlétét a nagy létszámú telepen. Az országos főállatorvos haladéktalanul elrendelte a gazdaság lezárását és a járványvédelmi intézkedések végrehajtását. Jelenleg is zajlik a járványügyi nyomozás a fertőzés eredetének felderítésére, a kitörés helyszíne körül pedig védő- és megfigyelési körzeteket jelöltek ki,

valamint szigorú korlátozásokat léptettek életbe.

Bár az afrikai sertéspestis az emberre nem jelent veszélyt, a házi sertésekre és a vaddisznókra nézve rendkívül súlyos, gyógyíthatatlan betegség, amely ellen nem létezik hatékony vakcina. Emiatt a vírus megjelenése a hazai állományban hatalmas gazdasági károkat okozhat a teljes ágazatnak.

A hatóság nyomatékosan kéri az állattartókat a járványvédelmi előírások maradéktalan betartására. Kiemelten fontos a telepek zártan tartása, a külső személyek és járművek belépésének szigorú korlátozása, valamint a rendszeres fertőtlenítés.

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Mint a közlemény írja, minden eszközzel meg kell akadályozni, hogy a házi sertések akár közvetlenül, akár közvetve – például fertőzött takarmányon vagy szerszámokon keresztül – érintkezzenek vaddisznókkal. Amennyiben a gazdák hirtelen lázas megbetegedést, vérzéses tüneteket vagy elhullást tapasztalnak az állományban, arról haladéktalanul értesíteniük kell a hatósági állatorvost.

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