Rendkívüli zárlat Magyarországon: több ezer állatot ölnek le a felbukkanó vírus miatt

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A megbetegedést egy vállaji gazdaságban mutatták ki, ahol mintegy háromezer sertést, köztük 250 kocát és azok szaporulatát tartották

- hangzott el a Nébih rendkvüli sajtótájéjoztatóján. Bár az állományban nem tapasztaltak tömeges megbetegedést, két elhullott egyed rutinszerű vizsgálata során a laboratórium igazolta a vírus jelenlétét. A telep felszámolása már megkezdődött, a folyamat várhatóan néhány napon belül lezárul, ezt követően pedig szigorú takarítást és fertőtlenítést végeznek. A hatóságok azonnal elindították a járványügyi nyomozást, hogy feltárják, miként juthatott be a vírus a telepre, és hová szállíthattak állatokat a betegség 21 napos lappangási ideje alatt.

Jelenleg öt kontaktgazdaság és két vágóhíd érintettségét vizsgálják.

A fertőzött telep körül egy 3 kilométer sugarú védőkörzetet és egy 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki. Ezeken a területeken a hatósági állatorvosok minden sertéstartó gazdaságot felkeresnek, klinikai vizsgálatot végeznek, és szükség esetén mintát vesznek. Mivel az érintett térségben viszonylag alacsony a sertéstartók és az állatok száma, jó esély van arra, hogy a fertőzés nem terjedt tovább, és lokális maradt.

A megfigyelési körzetből származó sertéseket kizárólag a kijelölt vágóhidakon szabad levágni, és az azokból készült termékek biztonsági okokból csak belföldön értékesíthetők.

Az eset az Európai Unión belüli kereskedelmet érdemben nem korlátozza, az ország többi részéből a közösségi piac továbbra is szabadon elérhető. Az EU-n kívüli, úgynevezett harmadik országokba irányuló exportot a külkereskedelmi partnerek várhatóan átmenetileg felfüggesztik, ám újabb megbetegedés hiányában Magyarország nagyjából két hónapon belül visszaszerezheti a betegségtől való mentességét.

A hatóságok nyomatékosan kérik az állattartókat a járványvédelmi és biztonsági szabályok szigorú betartására. Kiemelten fontos a telepekre belépő személyek és járművek alapos fertőtlenítése, a fertőzött területről származó alomszalma 90 napos pihentetése, valamint a betegségre gyanús, lázas állatok azonnali bejelentése a szolgáltató állatorvosnak. Kulcsfontosságú, hogy az afrikai sertéspestis az emberi egészségre semmilyen veszélyt nem jelent, így a hazai üzletekben kapható sertéshús és a hústermékek továbbra is teljes biztonsággal fogyaszthatók.

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