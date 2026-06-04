Rendőrségi razzia a fővárosban: másfél tucat körözött személyt kapcsoltak le a Keleti Pályaudvarnál

Már több mint hétszáz igazoltatást és huszonkilenc előállítást eredményezett az a fokozott közbiztonsági akció, amelyet a lakossági panaszokra reagálva indítottak a Kelenföldi pályaudvar környékén. A folyamatos rendőri jelenlét mellett átfogó köztisztasági és járatellenőrzési kampány is indult a forgalmas közlekedési csomópontban.

A május 28-án kezdődött, éjjel-nappali rendőri jelenlétet a környéken lakók bejelentései tették szükségessé. Az eddigi ellenőrzések során a járőrök tizenhét körözött személyt fogtak el,

míg kábítószer-fogyasztás miatt nyolc, garázdaságért három, lopásért pedig egy embert állítottak elő.

További tizenkét esetben köztéri alkoholfogyasztás vagy szemetelés miatt szabtak ki bírságot, illetve tettek feljelentést. A környék biztonságának növelése érdekében a régi aluljáróba új térfigyelő kamerákat is felszereltek.

A rendészeti fellépéssel párhuzamosan nagyszabású takarítási kampány is indult a pályaudvar környezetében. A fővárosi közszolgáltató cégek munkatársai megtisztították az Etele teret, a villamos- és autóbusz-megállókat, valamint a vasúti és metróaluljárókat. A közterület-felügyelők eközben a megállók környékét ellenőrizték, különös tekintettel a tiltott helyen történő dohányzás visszaszorítására.

A rendteremtési intézkedések a közösségi közlekedési eszközökre is kiterjednek, csütörtöktől szombatig a Kelenföldet érintő járatokon szigorított ellenőrzések zajlanak. A rendőrség és a közlekedési vállalat munkatársai a megállókban és a járműveken egyaránt jelen vannak. A háromnapos akció célja a bliccelők és a közösségi közlekedés rendjét megzavaró utasok még az indulás előtti kiszűrése, emellett a járművek tisztaságát és állapotát is vizsgálják.

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