Sulyok Tamás rendkívüli bejelentést tett

A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget - írja a Facebookon Sulyok Tamás köztársasági elnök.
Az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy
a Velencei Bizottság már jelezte, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet.
Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljeskörűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről. Az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik.
A Magyar Péter és Sulyok Tamás közötti konfliktus középpontjában a köztársasági elnök szerepének megítélése áll. Magyar Péter szerint Sulyok Tamás nem tölti be megfelelően a nemzet egységét megtestesítő államfői tisztséget, túl passzívan viszonyult több, általa fontosnak tartott jogállami, gyermekvédelmi és politikai ügyhöz, ezért távoznia kell hivatalából. A miniszterelnök jelezte:
amennyiben az államfő nem mond le önként, alkotmányos és közjogi eszközökkel, várhatóan Alaptörvény-módosítással kezdeményezik eltávolítását.
Sulyok Tamás ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy nincs olyan jogi vagy alkotmányos indok, amely a lemondását megalapozná, és szerinte az államfői tisztség lényege éppen az, hogy ne a mindenkori kormány politikai elvárásait kövesse.
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