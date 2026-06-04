Tisza-kormány: fontos találkozókon van túl Magyar Péter, sorban mentik fel a csúcsvezetőket

A hét egyik legfontosabb diplomáciai fejleménye volt, hogy Magyar Péter Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, majd Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. A francia-magyar egyeztetések középpontjában egy stratégiai megállapodás előkészítése állt, amely a két ország együttműködésének új kereteit alapozhatja meg.

Megállapodás Ukrajnával

Közben a magyar kormány teljes körű megállapodást kötött Ukrajnával a kárpátaljai magyarság jogainak bővítéséről. A bejelentés szerint a magyar közösség szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokat kap,

ugyanakkor Magyarország továbbra sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásait.

Személycserék

Jelentős személycserék zajlottak az állami intézményrendszerben is. Kilenc év után távozott az Országos Mentőszolgálat éléről Csató Gábor, leváltották Balogh János országos rendőrfőkapitányt és Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitányt, a BRFK vezetését pedig Baricska Norbert Tamás vette át. Egy nappal korábban a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás országos vezetői is távoztak, helyükre új vezetők kerültek.

A kulturális területen Tarr Zoltán jelentette be, hogy felülvizsgálják a közintézményekből magánszemélyekhez vagy más szervezetekhez kikölcsönzött múzeumi műtárgyak helyzetét. Ennek részeként minden múzeumtól bekérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek nem közgyűjteményekben vannak elhelyezve.

Jön a Velencei-tó törvény

Környezetvédelmi fronton a kormány egy új, úgynevezett Velencei-tó törvény megalkotását készíti elő. A kezdeményezést a tó jövőjéről folytatott egyeztetések előzték meg, amelyeken civilek, önkormányzati vezetők és vízügyi szakemberek is részt vettek. A cél egy hosszú távú, az ökológiai szempontokat előtérbe helyező szabályozás kialakítása.

Érkeznek az új vonatok

A közlekedésben is fontos bejelentések történtek: a felszabaduló uniós forrásokból Magyarország

35 új InterCity-motorvonat beszerzését tervezi, amelyek a legfontosabb vasúti fővonalakon jelenhetnek meg a következő években.

Emellett Vitézy Dávid közlekedési miniszter leváltotta a MÁV Szolgáltató Központ vezérigazgatóját, a társaság irányítását Simon Enikő vette át.

Mi lesz a pszichiátriai ellátással?

Az egészségügyben a mentális ellátórendszer fejlesztése került napirendre. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a szakmai szervezetekkel egyeztetett a pszichiátriai ellátás helyzetéről, és több intézkedést is bejelentett.

Kiírják a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázatát,

bővítik a budapesti akut pszichiátriai ellátásban részt vevő intézmények körét, valamint miniszteri biztos koordinálja majd a fejlesztési programokat.

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