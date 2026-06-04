Tisza-kormány: Magyar Péter az ír miniszterelnökkel tárgyalt, Sulyok Tamás alkotmányos válsághelyzetről beszélt

Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a sertéságazat számára kedvezőtlen fejleményt jelent, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma afrikai sertéspestis-vírust mutatott ki egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házisertés-állományban. Az eset azért bír kiemelt jelentőséggel, mert Magyarországon most először azonosították a betegséget házi sertésekben.

A miniszter a Nébih közleményére hivatkozva közölte, hogy az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el a vírus további terjedésének megakadályozása érdekében. A hatóságok a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kérik.

Bóna Szabolcs hangsúlyozta, hogy

a betegség emberre nem veszélyes, és az érintett esetet elszigeteltként kezelik.

Kiemelte azt is, hogy a szükséges hatósági lépések megtörténtek, miközben a magyar sertéstartás továbbra is szigorú ellenőrzés mellett működik.

A miniszter szerint a magyar sertéshús fogyasztása biztonságos, a hazai termelők pedig megfelelő minőségű alapanyaggal látják el a vágóhidakat, a feldolgozóipart és a közétkeztetést. Ennek kapcsán arra ösztönözte a fogyasztókat, hogy

továbbra is magyar sertéshúst válasszanak.

A kialakult helyzetre reagálva az agrárminiszter hétfő délutánra egyeztetést hívott össze a sertés termékpálya szereplőivel.