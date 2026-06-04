Tisza-kormány: Magyar Péter is üzent az "óbudai-üggyel" kapcsolatban

Magyar Péter is kommentálta, hogy végre érdemi nyomozás folyik az óbudai korrupciós ügyben. A miniszterelnök azt írja:

Milyen érdekes, hogy a rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdhetett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy tíz éve húzódó majd kétmilliárdos korrupciós ügyben.

A Központi Nyomozó Főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást, továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt.

A nyomozó ügyészek több tízmillió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat; a nyomozással párhuzamosan vagyon-visszaszerzési eljárás is folyamatban van - tették hozzá.

A megalapozott gyanú lényege szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó 2011. és 2024. között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. A vesztegetési céllal kifizetett összeg meghaladja a 2 milliárd forintot - írták.