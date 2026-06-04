Tisza-kormány: Magyar Péter is üzent az "óbudai-üggyel" kapcsolatban

Ukrajna hivatalosan is az uniós csatlakozás útjára lépett – de mit jelent ez a gyakorlatban?
Hosszú évek munkája vár Ukrajnára, de a tagállamokat tömörítő Európai Tanács megkezdi a csatlakozáshoz szükséges első tárgyalási klaszter megnyitására való felkészülést. Bár az orosz megszállás alatt álló ország már két éve tárgyal a csatlakozás lehetőségéről, Orbán Viktor volt miniszterelnök blokkolta az uniós szabályrendszerekkel való összehangolás formális megkezdését. A helyzet azután változott meg, hogy a Magyar Péter kormánya nagyjából három hét alatt le tudta egyeztetni Ukrajnával, hogy milyen elvárásai vannak az országban élő magyar kisebbségnek, és az ukrán vezetés garanciát vállalt ezek mielőbbi teljesítésére.
Magyar Péter is reagált az óbudai ügyre
Magyar Péter is kommentálta, hogy végre érdemi nyomozás folyik az óbudai korrupciós ügyben. A miniszterelnök azt írja:
Milyen érdekes, hogy a rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdhetett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy tíz éve húzódó majd kétmilliárdos korrupciós ügyben.
A Központi Nyomozó Főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást, továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt.
A nyomozó ügyészek több tízmillió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat; a nyomozással párhuzamosan vagyon-visszaszerzési eljárás is folyamatban van - tették hozzá.
A megalapozott gyanú lényege szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó 2011. és 2024. között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. A vesztegetési céllal kifizetett összeg meghaladja a 2 milliárd forintot - írták.
Készül a nagy változás? Még a kormánypárti szavazók közül is sokan támogatják az Orbán Viktort érintő javaslatot
Egy friss felmérés szerint a magyarok jelentős többsége egyetért azzal, hogy senki ne lehessen nyolc évnél tovább miniszterelnök, bár a társadalmat összességében nem hozza lázba a kérdés. A polgármesterek újraválaszthatóságának korlátozása már sokkal megosztóbb, a fizetésük csökkentését azonban széles körben támogatják a választók - írta meg a HVG.
Kiakadt a szakma a Tisza-párt új javaslatán: azonnali egyeztetést szeretnének
A Magyar Reklámszövetség közterületi tagozata sürgős egyeztetést kezdeményez Vitézy Dávid miniszterrel egy olyan új törvényjavaslat miatt, amely szeptember végéig előírná az óriásplakátok lebontását, és betiltaná a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. A szakmai szervezetek megkerülésével benyújtott tervezet az érintettek szerint teljesen tönkretenné a hazai közterületi reklámpiacot - közölte a Telex.
A nemzeti összetartozás napja alkalmából élőben beszél Magyar Péter
A nemzeti összetartozás napja alkalmából élőben beszél Magyar Péter.
Letartóztatnak két fideszes képviselőt is az óbudai ügyben
Az ügyészség nyolc gyanúsított, köztük Puskás Péter volt óbudai alpolgármester, Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester és Molnár Zsolt egykori szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását indítványozta az óbudai korrupciós ügyben. A vesztegetési botrányhoz kapcsolódó nyomozás az elmúlt napokban több fővárosi kerületre és politikusra is kiterjedt - jelentette a Telex.
Orbán Anita: fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezésében
Orbán Anita külügyminiszter szerint jelentős előrelépés történt a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezésében, miután az elmúlt hetekben intenzív magyar–ukrán szakértői egyeztetések zajlottak. A tárcavezető közlése alapján Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak biztosítására.
A megállapodás értelmében erősödhet a magyar nyelvű oktatás helyzete, valamint bővülhet a magyar nyelv használatának lehetősége az iskolákban, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgák során, továbbá a közösségi és politikai élet különböző területein is.
A külügyminiszter kiemelte, hogy az Európai Unió a jövőben külön figyelmet fordít a vállalások végrehajtására. Tájékoztatása szerint Ukrajnának kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar–ukrán tárgyalások eredményeivel, a teljesítést pedig az uniós csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni fogják.
Itt a vége Balásy Gyula cégeinek? Csoportos létszámleépítés indult a VEG-nél
Csoportos létszámleépítést hajt végre a Balásy Gyula többségi tulajdonában lévő Visual Europe Group (VEG), az intézkedés a cégcsoport mind a közel kétszáz munkavállalóját érintheti. Az elbocsátási hullám hátterében a vállalat súlyosbodó pénzügyi válsága áll, amelyet a kapcsolt vállalkozások bankszámláinak hatósági zárolása váltott ki - számolt be a Telex.
Zéró tolerancia az azbeszttel Magyarországon: kiszorítanák a piacról a veszélyes munkát végző kontárokat
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) azonnali és szigorú fellépést sürget a hazai azbesztmentesítés sajnos nagyon időszerű területén. A szervezet közleményében arra figyelmeztet, hogy a szakszerűtlen bontási és hulladékkezelési munkálatok súlyos, évtizedekre kiható egészségügyi és környezeti kockázatot jelentenek, ezért az ilyen feladatokat kizárólag megfelelő engedéllyel rendelkező szakcégekre szabad bízni.
Fontos találkozókon van túl Magyar Péter, sorban mentik fel a csúcsvezetőket
A hét egyik legfontosabb diplomáciai fejleménye volt, hogy Magyar Péter Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, majd Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. A francia-magyar egyeztetések középpontjában egy stratégiai megállapodás előkészítése állt, amely a két ország együttműködésének új kereteit alapozhatja meg.
Megállapodás Ukrajnával
Közben a magyar kormány teljes körű megállapodást kötött Ukrajnával a kárpátaljai magyarság jogainak bővítéséről. A bejelentés szerint a magyar közösség szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokat kap,
ugyanakkor Magyarország továbbra sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásait.
Személycserék
Jelentős személycserék zajlottak az állami intézményrendszerben is. Kilenc év után távozott az Országos Mentőszolgálat éléről Csató Gábor, leváltották Balogh János országos rendőrfőkapitányt és Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitányt, a BRFK vezetését pedig Baricska Norbert Tamás vette át. Egy nappal korábban a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás országos vezetői is távoztak, helyükre új vezetők kerültek.
A kulturális területen Tarr Zoltán jelentette be, hogy felülvizsgálják a közintézményekből magánszemélyekhez vagy más szervezetekhez kikölcsönzött múzeumi műtárgyak helyzetét. Ennek részeként minden múzeumtól bekérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek nem közgyűjteményekben vannak elhelyezve.
Jön a Velencei-tó törvény
Környezetvédelmi fronton a kormány egy új, úgynevezett Velencei-tó törvény megalkotását készíti elő. A kezdeményezést a tó jövőjéről folytatott egyeztetések előzték meg, amelyeken civilek, önkormányzati vezetők és vízügyi szakemberek is részt vettek. A cél egy hosszú távú, az ökológiai szempontokat előtérbe helyező szabályozás kialakítása.
Érkeznek az új vonatok
A közlekedésben is fontos bejelentések történtek: a felszabaduló uniós forrásokból Magyarország
35 új InterCity-motorvonat beszerzését tervezi, amelyek a legfontosabb vasúti fővonalakon jelenhetnek meg a következő években.
Emellett Vitézy Dávid közlekedési miniszter leváltotta a MÁV Szolgáltató Központ vezérigazgatóját, a társaság irányítását Simon Enikő vette át.
Mi lesz a pszichiátriai ellátással?
Az egészségügyben a mentális ellátórendszer fejlesztése került napirendre. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a szakmai szervezetekkel egyeztetett a pszichiátriai ellátás helyzetéről, és több intézkedést is bejelentett.
Kiírják a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázatát,
bővítik a budapesti akut pszichiátriai ellátásban részt vevő intézmények körét, valamint miniszteri biztos koordinálja majd a fejlesztési programokat.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ludovic Marin
Tisza-kormány: Magyar Péter új megállapodást köt Emmanuel Macronnal, felszólítást küldött Orbán Viktornak
Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, majd Párizsba utazott tovább, szerdán Emmanuel Macronnal találkozott – európai körútjával a kormányváltás utáni Magyarország nyugati szövetségi kapcsolatait kívánja helyreállítani. A francia elnökkel egy stratégiai megállapodás megkötéséről egyeztetett. Eközben Orbán Viktor leköszönt miniszterelnökről a sajtóban megjelent, hogy személyes döntött az ukrán aranykonvoj elleni razziáról, amely miatt az új kormányfő felszólítást címzett neki. Az uniós források felhasználásáról Vitézy Dávid beruházási és Kátai-Németh Vilmos szociális miniszterek is bejelentéseket tettek. Eközben a rendőrség és a mentőszolgálat élén is vezetőket mentettek fel.
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