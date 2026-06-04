Tisza-kormány: összeomlik a Fidesz támogatottsága, vizsgálódik a Velencei Bizottság

Závecz: példátlan a Tisza előnye, a Fidesznek mindössze 1,4 millió támogatója van
A legfrissebb felmérések szerint a választásokat követően történelmi csúcsra, a teljes népesség körében 57 százalékra ugrott a kormányra kerülő Tisza Párt támogatottsága, miközben az ellenzékbe szorult Fidesz tábora 18 százalékra zuhant. A biztos pártválasztók körében a Tisza már 73 százalékon áll, amivel a rendszerváltás óta mért összes támogatottsági rekordot megdöntötte - írja a 24.hu.
Pósfai: Magyarország elutasítja a "migrációs paktum" jelenlegi formáját
Pósfai Gábor belügyminiszter az Európai Unió belügyminisztereinek luxemburgi tanácskozása kapcsán ismertette Magyarország álláspontját a schengeni együttműködés, a migráció és az aktuális biztonsági kihívások ügyében.
A miniszter közlése szerint a tanácskozás napirendjén a schengeni térség helyzete, különböző biztonsági kérdések, valamint a migráció szerepel. A migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Magyarország
továbbra is elutasítja az illegális migrációt, valamint a Migrációs Paktum jelenlegi formáját.
Pósfai Gábor kiemelte, hogy a schengeni térség megfelelő működésének biztosítása közös európai feladat. Hozzátette, hogy Magyarország elkötelezetten vesz részt ebben a munkában, és az Ausztriával, illetve a szomszédos országokkal kialakított operatív együttműködést az Európai Bizottság is elismerően értékelte.
A belügyminiszter a közel-keleti helyzethez kapcsolódó biztonsági kockázatokra is kitért. Ennek kapcsán fontosnak nevezte a tagállamok közötti naprakész információmegosztást és a szoros műveleti együttműködést. Emellett sürgette a digitális szolgáltatókkal folytatott együttműködés erősítését is annak érdekében, hogy hatékonyabban lehessen fellépni az online radikalizációval szemben.
Mélyülhetnek az amerikai-magyar hadi kapcsolatok
Ruszin-Szendi Romolusz hadügyminiszter hivatalában fogadta Matthew Woodruff vezérőrnagyot, az Ohio-i Nemzeti Gárda parancsnokát. A találkozón a felek a magyar–amerikai katonai kapcsolatok fejlesztéséről, valamint Magyarország nemzetközi védelmi együttműködéseinek jövőjéről egyeztettek.
A miniszter szerint a megbeszélés megerősítette annak lehetőségét, hogy új alapokra helyezzék a nemzetközi védelmi kapcsolatokat. Kiemelte, hogy a következő időszak egyik legfontosabb feladata a bizalom erősítése és a szövetségi kapcsolatok megerősítése lesz.
A tervek között szerepel a magyar–amerikai katonai együttműködés bővítése, különösen a kibervédelem és a közös hadgyakorlatok területén. Emellett stratégiai célként jelölte meg a
magyar védelmi ipar újjászervezését és állami kézbe vételét.
A fejlesztések középpontjában a drón- és drónelhárító képességek állhatnak, amelyek a hazai hadiipar meghatározó területeivé válhatnak.
A találkozón regionális biztonságpolitikai kérdések is napirendre kerültek. Ruszin-Szendi Romolusz jelezte, hogy Magyarország támogatja a szerb katonai kapcsolatok erősítését, ami álláspontja szerint hozzájárulhat Szerbia NATO-hoz való közeledéséhez.
Kapitány István Stéphane Séjourné európai biztossal tárgyalt
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Stéphane Séjourné európai biztossal tárgyalt az uniós forrásokhoz való hozzáférésről, az ipari beruházások ösztönzéséről, az innováció erősítéséről, valamint a külföldi működőtőke-befektetések magyarországi bővítésének lehetőségeiről.
Kapitány István úgy értékelte, hogy az elmúlt hetekben elindult változások kedvező nemzetközi visszhangot váltottak ki, és Magyarországot partnerként kezelik az európai egyeztetéseken.
A találkozó egyik központi témája az uniós források megszerzése volt, emellett szó esett az ipari fejlesztések és az innováció támogatásáról, valamint az Industrial Accelerator Act által kínált lehetőségekről is. A felek azt is áttekintették, milyen eszközökkel lehetne növelni a Magyarországra érkező külföldi közvetlen beruházások volumenét.
Írország miniszterelnökét fogadta Magyar Péter
Micheál Martin ír kormányfőt fogadta Magyar Péter Budapesten. A felek a találkozón áttekintették az ír uniós elnökség előtt álló feladatokat, valamint az Európai Unió jövőjét meghatározó kérdéseket. Közösségi médiában közzétett beszámolójában Magyar Péter leírta, hogy
Magyarország támogatja a versenyképesség erősítését, a kohéziós és agrárpolitika megőrzését, és a párbeszédre, valamint hogy a kompromisszumokra épülő európai együttműködésben hisz.
Sulyok Tamás rendkívüli bejelentést tett
A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, és alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget. A Velencei Bizottság sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljeskörűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, az egyeztetéseket pedig haladéktalanul megkezdik.
Nyílt pályázatot hirdetett meg Magyar Péter kormánya, fontos embereket keresnek
A Magyar Péter vezette új kormány nyílt álláspályázatokat hirdetett a Kármán András vezette Pénzügyminisztériumban: összesen négy szakmai pozíciót töltenének be. Kettő a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szabályozáshoz, kettő pedig az államháztartási és költségvetési döntés-előkészítéshez kapcsolódik. A kiírások olyan területeket érintenek, amelyek a pénzügyi szabályozás, a felszabaduló uniós források kezelése, az állami beruházások, a közlekedési fejlesztések, valamint az agrárgazdasági költségvetési tervezés és a nemzetközi szankciós végrehajtás szempontjából kulcsfontosságúak.
Indul az ír elnökség: Magyar Péter bejelentéseket tett
Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten fogadta Micheál Martin ír miniszterelnököt. A közös sajtótájékoztatón a kétoldalú kapcsolatok mellett az Európai Unió előtt álló feladatokról, az ír uniós elnökség prioritásairól, a Magyarországnak járó uniós forrásokról, valamint Ukrajna uniós csatlakozási folyamatáról is szó esett.
MOK-elnök: Sok területen rosszabb állapotok vannak, mint 20-30 évvel ezelőtt
A Magyar Orvosi Kamara elnöke, Álmos Péter szerint az évtizedek óta tartó alulfinanszírozottság miatt a magyar egészségügy számos területen rosszabb állapotban van, mint húsz-harminc évvel ezelőtt – becslése szerint mintegy 6000 milliárd forintnyi forrás hiányzott az ágazatból az elmúlt két évtizedben. Az Indexnek adott interjújában arról beszélt, hogy az ellátórendszer hiányosságai miatt évente tízezrek halnak meg elkerülhető okokból, miközben az állami és magánellátás összefonódása is súlyos problémákat okoz. A kamarai vezető szerint a széttagolt intézményrendszer nem tartható fenn a jelenlegi orvoslétszám mellett, ezért egyes ellátások regionális központokba koncentrálása elkerülhetetlen. Álmos Péter úgy véli, az új kormány első komoly próbatétele az lesz, hogy képes-e őszintén beszélni a rendszer bajairól és hosszú távú reformokat végrehajtani.
Érkeznek a kormány bejelentései
Kormányszóvivői tájékoztatót tart pénteken a kormány a Kálmán Imre utcai helyszínen – derül ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda meghívójából. A 2026. június 5-én 10 órakor kezdődő esemény napirendjéről egyelőre nem közöltek részleteket. Várhatóan szóba kerülhetnek az uniós források, az állami intézmények élén végrehajtott személycserék, valamint a kormányzati intézményrendszer átalakítása és az óbudai korrupciós ügy legújabb fejleményei is.
Egyeztet a kormány a sertéságazat szereplőivel
Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a sertéságazat számára kedvezőtlen fejleményt jelent, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma afrikai sertéspestis-vírust mutatott ki egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házisertés-állományban. Az eset azért bír kiemelt jelentőséggel, mert Magyarországon most először azonosították a betegséget házi sertésekben.
A miniszter a Nébih közleményére hivatkozva közölte, hogy az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el a vírus további terjedésének megakadályozása érdekében. A hatóságok a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kérik.
Bóna Szabolcs hangsúlyozta, hogy
a betegség emberre nem veszélyes, és az érintett esetet elszigeteltként kezelik.
Kiemelte azt is, hogy a szükséges hatósági lépések megtörténtek, miközben a magyar sertéstartás továbbra is szigorú ellenőrzés mellett működik.
A miniszter szerint a magyar sertéshús fogyasztása biztonságos, a hazai termelők pedig megfelelő minőségű alapanyaggal látják el a vágóhidakat, a feldolgozóipart és a közétkeztetést. Ennek kapcsán arra ösztönözte a fogyasztókat, hogy
továbbra is magyar sertéshúst válasszanak.
A kialakult helyzetre reagálva az agrárminiszter hétfő délutánra egyeztetést hívott össze a sertés termékpálya szereplőivel.
Amundi: a rezsicsökkentéssel nem lehet bemenni az eurózónába
Sajtótájékoztatót tartott a gazdasági kilátásokról az Amundi Alapkezelő, ahol számos, a konszenzustól eltérő megállapítás is elhangzott: a Hormuzi-szoros lezárása miatti gazdasági helyzet inkább jobb, mint ami jelenleg a hírekből látszik, és az EKB hibát követne el azzal, ha kamatot emelne. Magyarországon jelenleg a kormányváltás utáni kegyelmi időszak tart, a kulcskérdés azonban a hiteles középtávú pálya. Szerintük az eddig a Tisza által emlegetett alacsonyan függő gyümölcsök nem jelentenek elegendő fedezetet az összes ígéretük betartása mellett a költségvetés számára – ha valóban el szeretnénk érni a maastrichti kritériumokat 2030-ig –, ezért további kiigazításra, például a rezsicsökkentés átalakítására lehet szükség. Jó hír azonban, hogy a nemzetközi trendek az akkumulátorok iránti kereslet növekedése felé mutatnak, ami a hazai gazdaságnak is jelentős hátszelet jelenthet.
Ukrajna hivatalosan is az uniós csatlakozás útjára lépett – de mit jelent ez a gyakorlatban?
Hosszú évek munkája vár Ukrajnára, de a tagállamokat tömörítő Európai Tanács megkezdi a csatlakozáshoz szükséges első tárgyalási klaszter megnyitására való felkészülést. Bár az orosz megszállás alatt álló ország már két éve tárgyal a csatlakozás lehetőségéről, Orbán Viktor volt miniszterelnök blokkolta az uniós szabályrendszerekkel való összehangolás formális megkezdését. A helyzet azután változott meg, hogy a Magyar Péter kormánya nagyjából három hét alatt le tudta egyeztetni Ukrajnával, hogy milyen elvárásai vannak az országban élő magyar kisebbségnek, és az ukrán vezetés garanciát vállalt ezek mielőbbi teljesítésére.
Magyar Péter is reagált az óbudai ügyre
Magyar Péter is kommentálta, hogy végre érdemi nyomozás folyik az óbudai korrupciós ügyben. A miniszterelnök azt írja:
Milyen érdekes, hogy a rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdhetett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy tíz éve húzódó majd kétmilliárdos korrupciós ügyben.
A Központi Nyomozó Főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást, továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt.
A nyomozó ügyészek több tízmillió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat; a nyomozással párhuzamosan vagyon-visszaszerzési eljárás is folyamatban van - tették hozzá.
A megalapozott gyanú lényege szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó 2011. és 2024. között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. A vesztegetési céllal kifizetett összeg meghaladja a 2 milliárd forintot - írták.
Készül a nagy változás? Még a kormánypárti szavazók közül is sokan támogatják az Orbán Viktort érintő javaslatot
Egy friss felmérés szerint a magyarok jelentős többsége egyetért azzal, hogy senki ne lehessen nyolc évnél tovább miniszterelnök, bár a társadalmat összességében nem hozza lázba a kérdés. A polgármesterek újraválaszthatóságának korlátozása már sokkal megosztóbb, a fizetésük csökkentését azonban széles körben támogatják a választók - írta meg a HVG.
Kiakadt a szakma a Tisza-párt új javaslatán: azonnali egyeztetést szeretnének
A Magyar Reklámszövetség közterületi tagozata sürgős egyeztetést kezdeményez Vitézy Dávid miniszterrel egy olyan új törvényjavaslat miatt, amely szeptember végéig előírná az óriásplakátok lebontását, és betiltaná a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. A szakmai szervezetek megkerülésével benyújtott tervezet az érintettek szerint teljesen tönkretenné a hazai közterületi reklámpiacot - közölte a Telex.
A nemzeti összetartozás napja alkalmából élőben beszél Magyar Péter
A nemzeti összetartozás napja alkalmából élőben beszél Magyar Péter.
Letartóztatnak két fideszes képviselőt is az óbudai ügyben
Az ügyészség nyolc gyanúsított, köztük Puskás Péter volt óbudai alpolgármester, Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester és Molnár Zsolt egykori szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását indítványozta az óbudai korrupciós ügyben. A vesztegetési botrányhoz kapcsolódó nyomozás az elmúlt napokban több fővárosi kerületre és politikusra is kiterjedt - jelentette a Telex.
Orbán Anita: fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezésében
Orbán Anita külügyminiszter szerint jelentős előrelépés történt a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezésében, miután az elmúlt hetekben intenzív magyar–ukrán szakértői egyeztetések zajlottak. A tárcavezető közlése alapján Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak biztosítására.
A megállapodás értelmében erősödhet a magyar nyelvű oktatás helyzete, valamint bővülhet a magyar nyelv használatának lehetősége az iskolákban, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgák során, továbbá a közösségi és politikai élet különböző területein is.
A külügyminiszter kiemelte, hogy az Európai Unió a jövőben külön figyelmet fordít a vállalások végrehajtására. Tájékoztatása szerint Ukrajnának kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar–ukrán tárgyalások eredményeivel, a teljesítést pedig az uniós csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni fogják.
Itt a vége Balásy Gyula cégeinek? Csoportos létszámleépítés indult a VEG-nél
Csoportos létszámleépítést hajt végre a Balásy Gyula többségi tulajdonában lévő Visual Europe Group (VEG), az intézkedés a cégcsoport mind a közel kétszáz munkavállalóját érintheti. Az elbocsátási hullám hátterében a vállalat súlyosbodó pénzügyi válsága áll, amelyet a kapcsolt vállalkozások bankszámláinak hatósági zárolása váltott ki - számolt be a Telex.
Zéró tolerancia az azbeszttel Magyarországon: kiszorítanák a piacról a veszélyes munkát végző kontárokat
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) azonnali és szigorú fellépést sürget a hazai azbesztmentesítés sajnos nagyon időszerű területén. A szervezet közleményében arra figyelmeztet, hogy a szakszerűtlen bontási és hulladékkezelési munkálatok súlyos, évtizedekre kiható egészségügyi és környezeti kockázatot jelentenek, ezért az ilyen feladatokat kizárólag megfelelő engedéllyel rendelkező szakcégekre szabad bízni.
Fontos találkozókon van túl Magyar Péter, sorban mentik fel a csúcsvezetőket
A hét egyik legfontosabb diplomáciai fejleménye volt, hogy Magyar Péter Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, majd Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. A francia-magyar egyeztetések középpontjában egy stratégiai megállapodás előkészítése állt, amely a két ország együttműködésének új kereteit alapozhatja meg.
Megállapodás Ukrajnával
Közben a magyar kormány teljes körű megállapodást kötött Ukrajnával a kárpátaljai magyarság jogainak bővítéséről. A bejelentés szerint a magyar közösség szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokat kap,
ugyanakkor Magyarország továbbra sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásait.
Személycserék
Jelentős személycserék zajlottak az állami intézményrendszerben is. Kilenc év után távozott az Országos Mentőszolgálat éléről Csató Gábor, leváltották Balogh János országos rendőrfőkapitányt és Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitányt, a BRFK vezetését pedig Baricska Norbert Tamás vette át. Egy nappal korábban a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás országos vezetői is távoztak, helyükre új vezetők kerültek.
A kulturális területen Tarr Zoltán jelentette be, hogy felülvizsgálják a közintézményekből magánszemélyekhez vagy más szervezetekhez kikölcsönzött múzeumi műtárgyak helyzetét. Ennek részeként minden múzeumtól bekérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek nem közgyűjteményekben vannak elhelyezve.
Jön a Velencei-tó törvény
Környezetvédelmi fronton a kormány egy új, úgynevezett Velencei-tó törvény megalkotását készíti elő. A kezdeményezést a tó jövőjéről folytatott egyeztetések előzték meg, amelyeken civilek, önkormányzati vezetők és vízügyi szakemberek is részt vettek. A cél egy hosszú távú, az ökológiai szempontokat előtérbe helyező szabályozás kialakítása.
Érkeznek az új vonatok
A közlekedésben is fontos bejelentések történtek: a felszabaduló uniós forrásokból Magyarország
35 új InterCity-motorvonat beszerzését tervezi, amelyek a legfontosabb vasúti fővonalakon jelenhetnek meg a következő években.
Emellett Vitézy Dávid közlekedési miniszter leváltotta a MÁV Szolgáltató Központ vezérigazgatóját, a társaság irányítását Simon Enikő vette át.
Mi lesz a pszichiátriai ellátással?
Az egészségügyben a mentális ellátórendszer fejlesztése került napirendre. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a szakmai szervezetekkel egyeztetett a pszichiátriai ellátás helyzetéről, és több intézkedést is bejelentett.
Kiírják a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázatát,
bővítik a budapesti akut pszichiátriai ellátásban részt vevő intézmények körét, valamint miniszteri biztos koordinálja majd a fejlesztési programokat.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ludovic Marin
Tisza-kormány: Magyar Péter új megállapodást köt Emmanuel Macronnal, felszólítást küldött Orbán Viktornak
Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, majd Párizsba utazott tovább, szerdán Emmanuel Macronnal találkozott – európai körútjával a kormányváltás utáni Magyarország nyugati szövetségi kapcsolatait kívánja helyreállítani. A francia elnökkel egy stratégiai megállapodás megkötéséről egyeztetett. Eközben Orbán Viktor leköszönt miniszterelnökről a sajtóban megjelent, hogy személyes döntött az ukrán aranykonvoj elleni razziáról, amely miatt az új kormányfő felszólítást címzett neki. Az uniós források felhasználásáról Vitézy Dávid beruházási és Kátai-Németh Vilmos szociális miniszterek is bejelentéseket tettek. Eközben a rendőrség és a mentőszolgálat élén is vezetőket mentettek fel.
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A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
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Május a szelektív kockázatvállalás hónapja volt: miközben a részvénypiacokat az AI-lendület és az erős vállalati eredmények rekordközelbe hajtották, az olaj 18,5 százalékot esett, a forin
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A spanyol kormány 2026. május 26-án fogadta el a mesterséges intelligencia szabályozásáról szóló törvényjavaslatot (Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia
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Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
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