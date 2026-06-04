Tisza-kormány: összeomlik a Fidesz támogatottsága, vizsgálódik a Velencei Bizottság

Pósfai Gábor belügyminiszter az Európai Unió belügyminisztereinek luxemburgi tanácskozása kapcsán ismertette Magyarország álláspontját a schengeni együttműködés, a migráció és az aktuális biztonsági kihívások ügyében.

A miniszter közlése szerint a tanácskozás napirendjén a schengeni térség helyzete, különböző biztonsági kérdések, valamint a migráció szerepel. A migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Magyarország

továbbra is elutasítja az illegális migrációt, valamint a Migrációs Paktum jelenlegi formáját.

Pósfai Gábor kiemelte, hogy a schengeni térség megfelelő működésének biztosítása közös európai feladat. Hozzátette, hogy Magyarország elkötelezetten vesz részt ebben a munkában, és az Ausztriával, illetve a szomszédos országokkal kialakított operatív együttműködést az Európai Bizottság is elismerően értékelte.

A belügyminiszter a közel-keleti helyzethez kapcsolódó biztonsági kockázatokra is kitért. Ennek kapcsán fontosnak nevezte a tagállamok közötti naprakész információmegosztást és a szoros műveleti együttműködést. Emellett sürgette a digitális szolgáltatókkal folytatott együttműködés erősítését is annak érdekében, hogy hatékonyabban lehessen fellépni az online radikalizációval szemben.