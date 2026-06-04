Ügyvédje segítségével üzent a letartóztatott polgármester: „az igazság ki fog derülni”

Ügyvédje segítségével Facebook-oldalán közölte véleményét letartóztatásáról Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere.

A korábban MSZP-s, most független Őrsi Gergelyt az úgynevezett óbudai korrupciós üggyel kapcsolatban tartóztatták le csütörtökön. Nem ő az egyetlen: Láng Zsolt korábbi fideszes II. kerületi polgármesterért, Puskás Péter óbudai Fidesz-elnökért, Szkaliczki Tünde korábbi momentumos önkormányzati képviselőért, Matisz Károly korábbi momentumos pártigazgatóért, valamint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőért is rendőrök mentek ma.

Védőügyvédje közvetítésével Őrsi a Facebookon írt posztjában tagadta bűnösségét.

Biztosan tudom, hogy esküm és lelkiismeretem szerint mindig a törvényeknek megfelelően jártam el – ahogy a Hivatal is. Felháborít és egyben elszomorít, hogy sarokba szorított ember/emberek szavára alapozva történhet letartóztatás, de ez nem változtat azon, hogy az igazság ki fog derülni. Sajnálatos módon ennek a magyar igazságszolgáltatás szervei egyelőre bedőltek. A velem szemben közölt gyanúsítás azonban teljes egészében megalapozatlan, az ténybeli és jogi alapokon sem állja meg a helyét. Ennek kívánunk érvényt szerezni a jövőben

– írta a polgármester.

Megjegyezte, a II. kerületi Önkormányzat működik, minden feladatot zökkenőmentesen ellát.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán