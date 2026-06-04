Új fizetési mód jön a Lidl-ben

A Lidl Magyarország június 4-től három üzletében kísérleti jelleggel bevezeti a Scan & Go funkciót, amely a Lidl Plus alkalmazáson keresztül lehetővé teszi a vásárlóknak, hogy okostelefonjukkal maguk olvassák be a termékek vonalkódját, majd az önkiszolgáló pénztárnál QR-kóddal fizessenek. A szolgáltatást a budapesti Huszti úti, a budaörsi Károly király úti és a monori Gém utcai üzletekben tesztelik, ahol munkatársak segítik a vásárlókat a rendszer megismerésében. Az első Scan & Go vásárlás után 5 százalékos számlavégi kedvezményt kapnak a felhasználók. A tesztidőszak tapasztalatai alapján dönt az áruházlánc a funkció országos bevezetéséről.

A Lidl Magyarország június 4-től három üzletében teszteli a Scan & Go funkciót, amely a Lidl Plus alkalmazáson keresztül teszi lehetővé a vásárlók számára a termékek önálló szkennelését és a gyorsabb fizetést.

A rendszer használata során a vásárlók okostelefonjukkal beolvashatják a kiválasztott termékek vonalkódját, amelyek így egy virtuális kosárba kerülnek. A termékeket akár azonnal saját táskájukba is helyezhetik, majd a vásárlás végén az önkiszolgáló pénztáraknál az alkalmazásban generált QR-kód beolvasásával fizethetnek. A fizetést követően a blokk beolvasásával nyílik ki a kijárati kapu.

Az alkalmazás a kosár aktuális értékét, a termékek árát, az akciós ajánlatokat és az elérhető kuponkedvezményeket is megjeleníti.

A hagyományos kasszák a rendszer bevezetése mellett továbbra is használhatók maradnak.

A Scan & Go szolgáltatás kísérleti jelleggel

a budapesti Huszti úti,

a budaörsi Károly király úti

és a monori Gém utcai Lidl-üzletben indul el.

A tesztidőszak alatt az áruházak önkiszolgáló zónáiban munkatársak segítik a vásárlókat a rendszer használatában.

A rendszer szúrópróbaszerű ellenőrzéseket alkalmazhat. Az életkorhoz kötött termékek, például alkoholtartalmú italok vásárlásakor az áruházi dolgozók végzik el a kötelező életkor-ellenőrzést.

A szolgáltatás használatához a Lidl Plus alkalmazás letöltése és regisztráció szükséges. Az első Scan & Go vásárlás után a vásárlók 5 százalékos számlavégi kedvezményt kapnak. Az áruházlánc a tesztidőszak tapasztalatai és a vásárlói visszajelzések alapján dönt a funkció esetleges országos bevezetéséről.

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