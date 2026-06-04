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Új lista jelent meg: súlyosabb az azbesztszennyezés, mint eddig gondoltuk
Gazdaság

Új lista jelent meg: súlyosabb az azbesztszennyezés, mint eddig gondoltuk

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Újabb listát tett közzé Németh Martin büki önkormányzati képviselő Facebook-oldalán, melyből kiderül: a korábban ismert, több mint 250 település mellett még több magyar régió lehet érintett az azbesztbotrányban.

A Tisza Párt volt országgyűlési képviselőjelöltje a rohonci (Rechnitz) bányából érkező, 2517-es vámtarifaszámú szállítmányok sorát kérte ki a NAV-tól közérdekű adatigényléssel. 

A képviselő weboldalán listát tett közzé, melyen jól látható, hogy pontosan mely településekre juthatott el kőzetanyag Ausztria bányáiból.

A listából az is nyomon követhető, hogy mekkora mennyiséget szállítottak magyar településekre. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem jelenti automatikusan, hogy ezek a települések azbeszttel szennyezettek. Azt sem tudni, hogy az érintett kőzetek most pontosan hol vannak, ugyanis csak az első célállomás ismert, de onnan továbbszállíthatták azokat.

Az első lista megjelenése után polgármesterek, önkormányzati és parlamenti képviselők, illetve rengeteg civil szervezet indított vizsgálatot.

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