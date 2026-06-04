Végleg kivonul Magyarországról az egyik népszerű csomagküldő- és automatahálózat

Az Osztrák Posta hazai leányvállalata, az Express One szerette volna megvásárolni a Sameday magyarországi cégét, a Delivery Solutions Zrt.-t. Az ügyletet azonban a kormány a közvetlen külföldi tőkebefektetések szűrésére vonatkozó szabályokra hivatkozva megvétózta. A román tulajdonos úgy határozott, hogy

most már nem vár az esetleges jogszabályi módosításokra, hanem a kivonulás mellett dönt.

A kivonulási folyamat már megkezdődött; a hírek szerint a Sameday csomagszállító szolgáltatása és az Easybox automaták várhatóan még három-négy hónapig üzemelnek Magyarországon, mielőtt a vállalat végleg megszünteti hazai tevékenységét.

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