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Végleg kivonul Magyarországról az egyik népszerű csomagküldő- és automatahálózat
Gazdaság

Végleg kivonul Magyarországról az egyik népszerű csomagküldő- és automatahálózat

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Kivonul a magyar piacról a román eMAG csoporthoz tartozó Sameday csomagszállító cég, miután az előző kormány megakadályozta a vállalat hazai üzletágának felvásárlását. A döntés következtében a társaság elbocsátja magyarországi munkavállalóit, az ezer feletti automatát számláló Easybox-hálózatot pedig felszámolja, és visszaszállítja Romániába - jelentette a 24.hu.

Az Osztrák Posta hazai leányvállalata, az Express One szerette volna megvásárolni a Sameday magyarországi cégét, a Delivery Solutions Zrt.-t. Az ügyletet azonban a kormány a közvetlen külföldi tőkebefektetések szűrésére vonatkozó szabályokra hivatkozva megvétózta. A román tulajdonos úgy határozott, hogy

most már nem vár az esetleges jogszabályi módosításokra, hanem a kivonulás mellett dönt.

A kivonulási folyamat már megkezdődött; a hírek szerint a Sameday csomagszállító szolgáltatása és az Easybox automaták várhatóan még három-négy hónapig üzemelnek Magyarországon, mielőtt a vállalat végleg megszünteti hazai tevékenységét.

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