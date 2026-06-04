Videón a meghökkentő baleset: egyszerűen összecsuklott a vadonatúj Boeing-gép Európa legforgalmasabb repülőterén

A frankfurti repülőtér szóvivőjének tájékoztatása szerint az eset csütörtök délelőtt történt, és a fedélzeten nem tartózkodtak utasok. A közösségi médiában terjedő fényképeken jól látszik, hogy a Herne városáról elnevezett repülőgép az orrára bukva áll a kapunál, miközben a helyszínt mentőegységek vették körül. A felvételeken az is megfigyelhető, hogy a jobb oldali első raktérajtó nyitott állapotban volt, és egy rakodójármű csatlakozott a géphez.

Following a gear collapse at the gate in Frankfurt, Lufthansa 787-9 D-ABPQ has been significantly damaged. Today’s LH450 has been canceled. We are awaiting more information on any potential injuries. pic.twitter.com/FTBK4m2WyS https://t.co/FTBK4m2WyS — Flightradar24 (@flightradar24) June 4, 2026

NEW: Front landing gear of a Lufthansa Boeing 787-9 collapses while parked at the gate at Frankfurt Airport.No statement has currently been made regarding the cause or whether there were any injuries. pic.twitter.com/TgK4bTxQjj https://t.co/TgK4bTxQjj — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 4, 2026

A Lufthansa közleménye szerint egy különbizottságot állítottak fel az eset kivizsgálására, így egyelőre még nem tisztázott, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba vezetett-e a meghibásodáshoz.

A repülőgépnek aznap Frankfurtból Los Angelesbe kellett volna repülnie.

Az incidens azért is rendkívül szokatlan, mert a repülőgépet mindössze tavaly gyártották, és a FlightRadar24 adatai alapján csak idén februárban állt szolgálatba. A Dreamliner futóműrendszerét a Safran Landing Systems szállítja, amely két, egyenként négykerekű főfutóműből és egy kétkerekű orrfutóműből áll.

A Lufthansa egyébként is komoly csúszásokkal küzdött a Boeing 787-esek flottába állítása során, amit az új Allegris üzleti osztályú ülések engedélyeztetési nehézségei idéztek elő. A német légitársaság jelenleg nagyjából egy tucat Dreamlinert üzemeltet, miközben további példányokat is megrendelt.

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