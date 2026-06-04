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Videón a meghökkentő baleset: egyszerűen összecsuklott a vadonatúj Boeing-gép Európa legforgalmasabb repülőterén
Gazdaság

Videón a meghökkentő baleset: egyszerűen összecsuklott a vadonatúj Boeing-gép Európa legforgalmasabb repülőterén

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Szokatlan balesetet szenvedett a Lufthansa egyik szinte vadonatúj Boeing 787-9-es repülőgépe csütörtökön a frankfurti repülőtéren, amikor a kapunál parkoló jármű orrfutóműve összecsuklott. A váratlan baleset komoly károkat okozhatott a gép szerkezetében - közölte a Bloomberg.

A frankfurti repülőtér szóvivőjének tájékoztatása szerint az eset csütörtök délelőtt történt, és a fedélzeten nem tartózkodtak utasok. A közösségi médiában terjedő fényképeken jól látszik, hogy a Herne városáról elnevezett repülőgép az orrára bukva áll a kapunál, miközben a helyszínt mentőegységek vették körül. A felvételeken az is megfigyelhető, hogy a jobb oldali első raktérajtó nyitott állapotban volt, és egy rakodójármű csatlakozott a géphez.

A Lufthansa közleménye szerint egy különbizottságot állítottak fel az eset kivizsgálására, így egyelőre még nem tisztázott, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba vezetett-e a meghibásodáshoz.

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A repülőgépnek aznap Frankfurtból Los Angelesbe kellett volna repülnie.

Az incidens azért is rendkívül szokatlan, mert a repülőgépet mindössze tavaly gyártották, és a FlightRadar24 adatai alapján csak idén februárban állt szolgálatba. A Dreamliner futóműrendszerét a Safran Landing Systems szállítja, amely két, egyenként négykerekű főfutóműből és egy kétkerekű orrfutóműből áll.

A Lufthansa egyébként is komoly csúszásokkal küzdött a Boeing 787-esek flottába állítása során, amit az új Allegris üzleti osztályú ülések engedélyeztetési nehézségei idéztek elő. A német légitársaság jelenleg nagyjából egy tucat Dreamlinert üzemeltet, miközben további példányokat is megrendelt.

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