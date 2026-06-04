Závecz: példátlan a Tisza előnye, a Fidesznek mindössze 1,4 millió támogatója van

A Závecz Research május végi és június eleji kutatása alapján az új kormánypárt szimpatizánsainak száma jelenleg 4,4 millió fő, miközben a Fidesz mindössze 1,4 millió támogatót tudhat maga mögött. Ha most tartanának választásokat, a részvételüket biztosra ígérő szavazók körében a Tisza mintegy 3,9 millió voksot szerezne,
ami csaknem 600 ezerrel haladja meg az áprilisi eredményüket.
Ezzel szemben a Fidesz bázisa jelentősen megcsappant, a tavaszi választásokhoz képest ugyanis több mint egymillióval kevesebben, nagyjából 1,1 millióan voksolnának rájuk. A kisebb politikai erők közül a Mi Hazánk Mozgalom 4, míg a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt csupán 1-1 százalékos támogatottsággal bír a teljes népességben.
A Tisza Párt jelenlegi népszerűsége példátlan a hazai politikai életben, még a Fidesz 2010-ben elért történelmi csúcsértékeit is felülmúlja.
Ennek köszönhetően a kormánypárt a társadalom összes demográfiai csoportjában jelentős fölénnyel vezet. A Fidesz támogatottsága a 18 és 39 év közöttiek, valamint a budapestiek körében már csak egyszámjegyű, mindössze 9, illetve 8 százalékos, miközben ezekben a társadalmi rétegekben a Tisza 63 és 70 százalékon áll. Hasonlóan elsöprő a Tisza előnye az érettségizettek, a diplomások, valamint a megyeszékhelyeken élők körében is.
Bár a különbség valamivel mérsékeltebb, a Tisza Párt így is többszörös előnyben van a középkorúak, a szakmunkásképzettséggel rendelkezők, valamint a kis- és középvárosok lakói körében. A legszűkebb, 44–33 százalékos előnyt az alapfokú végzettségűek csoportjában mérték, míg a 60 év felettiek és a falvakban élők körében a Tisza támogatóinak száma nagyjából a duplája a Fideszének.
A felnőtt lakosságra nézve reprezentatív, ezerfős mintán alapuló kutatást 2026. május 27. és június 3. között végezték hibrid, telefonos és online adatfelvételi módszerrel.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ludovic Marin
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