Bejelentette a kormány: kivizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót

A kormány csütörtök esti ülésén döntött arról, hogy megvizsgálja a Mol-csoporthoz tartozó MOHU Zrt. 35 éves hulladékgazdálkodási koncessziójának működését. A vizsgálat arra irányul, hogy a szerződés valóban a magyar emberek érdekét szolgálja-e, a határidő szeptember 1.

Csütörtök este kormányülést tartott a kormány, az ott meghozott döntésekről ma tájékoztatót tartanak a szóvivők és Vitézy Dávid közlekedési- és beruházási miniszter.

Az eseményen többek között elhangzott, hogy

a kormány megvizsgálja a hulladékgazdálkodási koncesszió működését.

Mint ismert, a Mol-csoporthoz tartozó MOHU Zrt. 35 évre szóló koncesszióval rendelkezik ezen a területen, a vizsgálat pedig arra irányul, hogy "a szerződés valóban a magyar emberek érdekét szolgálja-e". A vizsgálat határideje szeptember 1.

Miről is van pontosan szó?

A MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. a magyar hulladékgazdálkodási rendszer központi szereplője: a társaság azt követően jött létre, hogy a Mol elnyerte a 35 évre szóló, évi 4-5 millió tonna hulladék kezelésére vonatkozó magyarországi hulladékkoncessziót.

A koncessziós rendszer 2023. július 1-jén indult el, a MOHU pedig a hulladékok gyűjtésének, kezelésének, előkezelésének és hasznosításának megszervezéséért felel, részben alvállalkozók bevonásával. A modell egyik fontos finanszírozási pillére az EPR, vagyis a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, amely a vállalatok számára új díjfizetési és adminisztratív kötelezettségeket hozott.

A koncesszió kezdettől kiemelt figyelmet kapott

a 35 éves időtáv, az EPR-rendszer nehézségei és az uniós megfelelési kérdések miatt,

miközben a MOHU pénzügyi működése is fókuszba került: a társaság 2024-ben több mint 50 milliárd forintos veszteséget könyvelt el a 2023-as 5,6 milliárd forintos nyereség után.

Címlapkép forrása: Portfolio