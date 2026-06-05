Bejelentette a kormány: kivizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót

Csütörtök este kormányülést tartott a kormány, az ott meghozott döntésekről ma tájékoztatót tartanak a szóvivők és Vitézy Dávid közlekedési- és beruházási miniszter.
Az eseményen többek között elhangzott, hogy
a kormány megvizsgálja a hulladékgazdálkodási koncesszió működését.
Mint ismert, a Mol-csoporthoz tartozó MOHU Zrt. 35 évre szóló koncesszióval rendelkezik ezen a területen, a vizsgálat pedig arra irányul, hogy "a szerződés valóban a magyar emberek érdekét szolgálja-e". A vizsgálat határideje szeptember 1.
Miről is van pontosan szó?
A MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. a magyar hulladékgazdálkodási rendszer központi szereplője: a társaság azt követően jött létre, hogy a Mol elnyerte a 35 évre szóló, évi 4-5 millió tonna hulladék kezelésére vonatkozó magyarországi hulladékkoncessziót.
A koncessziós rendszer 2023. július 1-jén indult el, a MOHU pedig a hulladékok gyűjtésének, kezelésének, előkezelésének és hasznosításának megszervezéséért felel, részben alvállalkozók bevonásával. A modell egyik fontos finanszírozási pillére az EPR, vagyis a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, amely a vállalatok számára új díjfizetési és adminisztratív kötelezettségeket hozott.
A koncesszió kezdettől kiemelt figyelmet kapott
a 35 éves időtáv, az EPR-rendszer nehézségei és az uniós megfelelési kérdések miatt,
miközben a MOHU pénzügyi működése is fókuszba került: a társaság 2024-ben több mint 50 milliárd forintos veszteséget könyvelt el a 2023-as 5,6 milliárd forintos nyereség után.
Címlapkép forrása: Portfolio
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