Bejelentkezett a Roszatom, hogy Paks-2-ről tárgyaljanak a kormánnyal

Ezen a héten diplomáciai és üzleti csatornákon keresztül jeleztük, hogy készek vagyunk részt venni a konzultációkban és megválaszolni az árképzés struktúrájával, valamint a projekt megvalósításának határidejével kapcsolatos összes kérdést, és várjuk a magyar fél döntését a konzultációk megkezdéséről velünk, mint fővállalkozóval
- mondta Lihacsov a RIA Novosztyi hírügynökségnek.
Hozzátette: hogy egyelőre nem világos, hogy a konzultáció az orosz féllel a magyar megrendelő auditja után vagy azzal egyidejűleg fog-e zajlani. Lihacsov a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon nyilatkozott a sajtónak.
Lihacsov május elején még abban bízott, hogy az új kormány felgyorsítja az atomerőmű-beruházást, miközben a kormány már arról beszélt hivatalba lépése után, hogy felülvizsgálná a projektet.
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