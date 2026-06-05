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Bejelentkezett a Roszatom, hogy Paks-2-ről tárgyaljanak a kormánnyal
Gazdaság

Bejelentkezett a Roszatom, hogy Paks-2-ről tárgyaljanak a kormánnyal

MTI
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A Roszatom diplomáciai csatornákon keresztül levelet küldött Magyarországra, amelyben kifejezte hajlandóságát a Paks-2 atomerőművel kapcsolatos munkák auditálására, és várja a döntést - jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatója újságíróknak pénteken Szentpéterváron.

Ezen a héten diplomáciai és üzleti csatornákon keresztül jeleztük, hogy készek vagyunk részt venni a konzultációkban és megválaszolni az árképzés struktúrájával, valamint a projekt megvalósításának határidejével kapcsolatos összes kérdést, és várjuk a magyar fél döntését a konzultációk megkezdéséről velünk, mint fővállalkozóval

- mondta Lihacsov a RIA Novosztyi hírügynökségnek.

Hozzátette: hogy egyelőre nem világos, hogy a konzultáció az orosz féllel a magyar megrendelő auditja után vagy azzal egyidejűleg fog-e zajlani. Lihacsov a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon nyilatkozott a sajtónak.

Lihacsov május elején még abban bízott, hogy az új kormány felgyorsítja az atomerőmű-beruházást, miközben a kormány már arról beszélt hivatalba lépése után, hogy felülvizsgálná a projektet.

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