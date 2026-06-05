Donald Trumpot teljesen lesokkolta, ami most a tőzsdén történik

Elégedetlen a most látható tőzsdei korrekcióval Donald Trump elnök: szerinte a mostani foglalkoztatottsági számok után hatalmas emelkedést kellene látnunk a tőkepiacokon.

Egy ilyen fantasztikus foglalkoztatottsági jelentés után a részvényeknek emelkedniük kellene, nem pedig lefelé menniük. Ez 200 éve így megy. A növekmény nem jelent inflációt! Hogy máshogy tudna egy ország NAGGYÁ válni???”

– kérdezi az amerikai elnök Truth Social oldalán.

Az amerikai nem-mezőgazdasági álláshelyek száma májusban az előző havi 115 ezer fő után 172 ezer fővel bővült (várakozás: 85 ezer fő). A munkanélküliéségi ráta maradt 4,3%, miközben a nominális bérek növekedése 3,6%-ról 3,4%-ra csökkent.

Az adatra a tőzsdék masszív eséssel reagáltak, az S&P 500 1,14%, a Nasdaq 2,2% mínuszban van már.

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