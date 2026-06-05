Döntött Magyar Péter kormánya: azonnali hatállyal vége a jelenlegi vendégmunkás-rendszernek

A kormány pénteken kihirdetett rendelete lezárja a vendégmunkás-tartózkodási engedélyen alapuló külföldi munkavállalási csatornát: a jövőben egyetlen harmadik ország állampolgára sem foglalkoztatható ilyen jogcímen Magyarországon. A döntés elsősorban azt a rendszert érinti, amelyen keresztül munkaerő-kölcsönzők nagyobb számban hozhattak munkavállalókat az országba. A foglalkoztatási célú tartózkodási engedély a vendégmunkásoknál eddig engedélyezett országok állampolgárainak is elérhető marad.

A kormány lezárja a vendégmunkás-tartózkodási engedélyen alapuló külföldi munkavállalási csatornát: a pénteken a Magyar Közlönyben közzétett rendelet szerint egy sajátos megoldással felfüggesztve a jelenlegi országlistát, a kormány nem határoz meg olyan harmadik országot, amelynek állampolgára ilyen engedéllyel Magyarországon foglalkoztatható lenne.

Ennek oka, hogy az előző, Orbán Viktor vezette kormány még 2024 júliusában fogadott el egy kormányrendeletet, amely egy mellékletben sorolt fel azt a tíz országot, ahonnan vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel lehetett Magyarországon dolgozni. Majd 2025. január 1-jétől ezt szűkítette le

így Magyarországra csak három országból, a Fülöp-szigetekről, Örményországból és Grúziából (hivatalos nevén Georgiából) érkezhettek vendégmunkások.

Az új kormányrendelet a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló korábbi, 450/2024-es rendeletet írja át, és a módosítást „a vendégmunkások tömeges beáramlásának visszaszorításával és a magyar munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésével indokolják”. Vélhetően az országlista megszüntetésével jogtechnikailag a többi munkavállalási engedélytípus zavartalan működését biztosíthatta Magyar Péter kabinetje.

A lényeg így is az, hogy egyelőre vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel harmadik országbeli állampolgár nem foglalkoztatható Magyarországon.

Nagyon fontos különbség, hogy a rendelet különbséget tesz a vendégmunkás-tartózkodási engedély és a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély között.

Erről részletes elemzésben írtunk, hogy a magyarországi munkáltatók – főleg a külföldi tulajdonú szolgáltatócégek, gyártók – jelezték, hogy bizonyos pozíciók feltölthetetlenek magyar dolgozókkal a sajátos nyelvi, egyedi szabályozások, technológiák ismeretéhez kötött munkakörökben. Ezért jelezték, hogy a külföldiek foglalkoztatásának teljes újragondolása szükséges.

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A foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek esetében nem zárják le teljesen a rendszert: a jogszabály új melléklete továbbra is három országot sorol fel, Georgiát, Örményországot és a Fülöp-szigeteki Köztársaságot. Ez azt jelenti, hogy ezeknek az országoknak az állampolgárai foglalkoztatási célú tartózkodási engedéllyel továbbra is foglalkoztathatók lehetnek Magyarországon, ha teljesülnek a jogszabályban előírt feltételek.

A kormányszóvivői bejelentés ezért közérthetően úgy fordítható le: a kormány elsősorban azt a tömeges vendégmunkáscsatornát zárja le, amelyen keresztül munkaerő-kölcsönzők hozhattak nagyobb számban munkavállalókat a három érintett országból.

A döntéshez átmeneti szabályokat is kapcsoltak: a rendelet hatálybalépése nem érinti a korábban kiadott vendégmunkás-tartózkodási engedélyek és foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek érvényességét. Akiknek már van ilyen engedélyük, azok az engedély érvényességi idején belül továbbra is a benne foglaltak szerint tartózkodhatnak Magyarországon.

A már itt lévő munkavállalók számára a hosszabbítás lehetőségét sem zárják le automatikusan. A rendelet szerint a június 5-én érvényes vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel vagy foglalkoztatási célú tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok kérelmeit még a korábbi országlista és a korábbi szabályok alapján kell elbírálni, ha az engedély meghosszabbításáról vagy ismételt kiadásáról van szó.

Ugyanez vonatkozik a már folyamatban lévő ügyekre is, ha valaki péntekig az idegenrendészeti elektronikus ügyintézési felületen rögzítette a kérelmét és az igazgatási szolgáltatási díjat legkésőbb június 5-én megfizette. A konzuli tisztviselő által június 5-ig átvett foglalkoztatási célú tartózkodási engedély iránti kérelmeket szintén folyamatban lévőnek kell tekinteni.

Szondi Vanda kormányszóvivő pénteki sajtótájékoztatóján a döntést azzal indokolta, hogy a külföldiek magyarországi munkavállalásának szabályozása jelenleg széttagolt, több jogcímen és több tárcához kapcsolódva működik. A bejelentés szerint jelenleg 24 különböző jogcímen lehet külföldiként Magyarországon munkát vállalni, és a kormánynak nincs egységes, pontos képe arról, hogy ezek alapján hányan érkeztek az országba, illetve hányan dolgoznak jelenleg Magyarországon.

A kormány szerint ez azért jelent problémát, mert a harmadik országból érkező munkavállalók sok esetben alacsonyabb bérigénnyel jelennek meg a munkaerőpiacon, ami nyomást gyakorolhat a magyar munkavállalók helyzetére. A mostani rendeletet ezért első lépésként mutatták be: a teljes rendszer felülvizsgálata tovább tart, új törvényt és szabályozást alkotnak, de a vendégmunkás-engedélyeken alapuló tömeges foglalkoztatási csatornát már most szűkítik.

A következő időszakban ezért két kérdés lesz különösen fontos:

egyrészt hány folyamatban lévő vagy meghosszabbítható engedély marad a rendszerben,

másrészt a kormány a későbbi felülvizsgálat során hozzányúl-e a többi munkavállalási célú tartózkodási jogcímhez is.

A mostani módosítás ugyanis látványos szigorítás, de nem a teljes külföldi munkavállalási rendszer lezárása, hanem annak egyik legfontosabb, tömeges vendégmunkáscsatornájának elvágása.

A közvélekedéssel ellentétben nem lehetett akármennyi vendégmunkást Magyarországra hozni, évente határozták meg a létszámkorlátot. Ez 2025-re 35 ezer főben maximálta, majd a 2026-os évre is ugyanekkora, 35 ezres felső határt írt elő a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek és a vendégmunkás-tartózkodási engedélyek együttes számára. Viszont ez nem terjedt ki olyan más munkavállalási célú munkavállalási engedélyekre, mint a Nemzeti vagy a Magyar Kártya, az EU Kék kártya és még más, kevésbé fontos típusok.

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