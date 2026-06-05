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Éjszakáig tartott a kormányülés, hamarosan jönnek a kormány bejelentései
Gazdaság

Éjszakáig tartott a kormányülés, hamarosan jönnek a kormány bejelentései

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Csütörtökön éjszakáig tartott a kormányülés, amiről péntek délelőtt kormányszóvivői tájékoztatón számolnak be.
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Kiderült, milyen azonnali lépéseket várnak az emberek Magyar Pétertől

Sokan a NER bűneinek feltárását, a felelősök elszámoltatását tartják a legsürgetőbb kormányzati feladatnak jelenleg, ezzel együtt többen vannak, akik a nagy, állami ellátó rendszerek átalakítását, vagy a demokratikus intézményrendszer megerősítését előbbre valónak gondolják. Az elszámoltatást kiemelten fontosnak tartók az Orbán-család vagyonosodásának kivizsgálását tartják a leginkább sürgetőnek, viszont az ún. kegyelmi botrány nincs ott a kiemelt fontosságú ügyek között – ez derül ki az IDEA Intézet 2026. május elején elvégzett, kérdőíves felméréséből.

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Kiderült, milyen azonnali lépéseket várnak az emberek Magyar Pétertől
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Tilos lesz gyűlöletkeltő politikai plakátok kihelyezése

Magyar Péter Facebook-posztja szerint a TISZA javaslata alapján a jövőben tilos lesz gyűlöletkeltő politikai plakátok kihelyezése, és a villanyoszlopokat sem lehet majd teleaggatni politikai hirdetésekkel.

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Vitézy Dávid is megszólal

"Ma 10 órától a kormányszóvivők mellett ott leszek a Kormányinfón, és részletesen beszámolok az uniós források hazahozataláról, illetve tegnapi kormányülésen meghozott, a közlekedési és beruházási tárca feladatait érintő döntésekről" - írta a Facebookon Vitézy Dávid.

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Éjszakáig tartott a kormányülés, hamarosan jönnek a kormány bejelentései

  • Maratoni kormányülés volt tegnap, a döntéseteket ma délelőtt 10 órától ismerhetjük meg kormányszóvivői tájékoztatón.
  • A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a választások után történelmi csúcsra, 57 százalékra emelkedett a kormányzó Tisza Párt támogatottsága, a korábban kormányzó Fidesz tábora 18 százalékra zsugorodott.
  • Sulyok Tamás köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett leváltása miatt alkotmányossági vita bontakozott ki, amelyet a Velencei Bizottság sürgős eljárásban vizsgál.
  • Eközben Magyar Péter miniszterelnök Budapesten tárgyalt tegnap Micheál Martin ír kormányfővel az uniós forrásokról, az ír EU-elnökség prioritásairól és Ukrajna uniós csatlakozásáról.
  • Az ügyészség az óbudai korrupciós ügyben nyolc gyanúsított letartóztatását kezdeményezte, és már 32 embert hallgatott ki az eljárás során.
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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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Tisza-kormány: összeomlik a Fidesz támogatottsága, vizsgálódik a Velencei Bizottság

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a választások után történelmi csúcsra, 57 százalékra emelkedett a kormányzó Tisza Párt támogatottsága.

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