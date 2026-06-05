Elbukott a brüsszeli próbálkozás: örülhetnek a lobbisták

A pártokon átívelő kezdeményezést a zöldpárti Tilly Metz és a szociáldemokrata Nicolás González Casares vezette. Érvelésük szerint az Európai Parlament nem tesz eleget az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Dohányzásellenőrzési Keretegyezményében vállalt kötelezettségeinek, amelyek értelmében a döntéshozóknak csak a legszükségesebb esetekben szabadna egyeztetniük a dohányipari lobbistákkal. A kezdeményezők egy Roberta Metsola elnöknek címzett februári levélben rámutattak, hogy 2023 és 2025 között 257 hivatalosan bejegyzett találkozó jött létre az EP-képviselők és a dohányipari lobbisták között.
A bizottsági koordinátorok szerdai ülésükön úgy határoztak, hogy nem tesznek lépéseket az ügyben. Vincze Loránt, az Európai Néppárt koordinátora az Alkotmányügyi Bizottságban úgy fogalmazott, hogy
a szektorspecifikus lobbiszabályok bevezetése súlyos alkotmányos és intézményi aggályokat vetne fel.
Véleménye szerint a képviselőknek szabadon kell eldönteniük, kikkel tárgyalnak demokratikus feladataik ellátása során, a jelenlegi átláthatósági szabályok pedig már most is biztosítják a megfelelő elszámoltathatóságot.
Casares a döntésért az Európai Néppárt és a szélsőjobboldal "dohányiparpárti szövetségét" tette felelőssé, mivel szerinte az iparág gazdasági érdekeit a közegészségügy elé helyezték. Metz arra figyelmeztetett, hogy a dohánytermék-irányelv közelgő felülvizsgálata során komoly kérdések merülnek majd fel az átláthatósággal, az összeférhetetlenséggel és a döntéshozatali folyamat integritásával kapcsolatban.
Kritikus időszak
Az Európai Bizottság idén tervezi felülvizsgálni a dohánytermék-irányelvet, miközben a dohányadó-irányelv módosítása és az új nikotintermékek szabályozása is napirenden szerepel. A dohányipar brüsszeli befolyása az elmúlt években az e-cigaretták és az egyéb alternatív nikotintermékek térnyerésével tovább erősödött.
A WHO többször is figyelmeztetett arra, hogy a gyümölcsös ízesítésű, figyelemfelkeltő csomagolású e-cigarettákkal az iparág
egy új generációt szoktat rá a nikotinra.
A statisztikák alapján ezek a termékek leginkább a fiatalok körében népszerűek, jóllehet egyáltalán nem veszélytelenek, hiszen a nikotinbevitel gátolja az agy fejlődését, rontja a koncentrációt, és növeli a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát.
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