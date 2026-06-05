Eljárás indult a CATL ellen, szabálytalanul engedhették a zöld folyadékot a csatornába

Szabálytalan szennyezés miatt indított eljárást a hatóság a debreceni CATL akkumulátorgyár ellen, miután május elején feltűnő, méregzöld színű folyadék jelent meg a telephely környéki csatornában, írja a Telex. Bár a vállalat korábban azt állította, hogy ártalmatlan, festékkel színezett vízről volt szó, a kormányhivatal szerint a folyékony hulladékot jogszerűtlenül engedték a csatornarendszerbe.

Új fordulatot vett a debreceni CATL akkumulátorgyár körül május elején kirobbant szennyezési ügy. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a Telex kérdésére megerősítette, hogy vizsgálatuk szerint a gyár területén keletkezett zöld színű folyékony hulladékot szabálytalanul engedték a csatornába, ezért hatósági eljárást indítottak a kínai vállalat ellen.

Az ügy előzménye, hogy május 5-én este élénk zöld színű folyadék jelent meg a CATL debreceni üzemének közelében lévő csatornarendszerben. A vállalat ezt követően azt közölte, hogy egy nyomáspróba során használt, zöld festékkel színezett vizet vezettek el, amely szerintük semmilyen környezeti vagy egészségügyi kockázatot nem jelentett. A cég állítása szerint ezt laboratóriumi vizsgálatok is alátámasztották.

A hatóság azonban más következtetésre jutott. A kormányhivatal tájékoztatása szerint a történtek miatt a vízügyi hatóság soron kívül visszavonta az üzem ipari szennyvíz-előtisztítójára korábban kiadott hozzájárulását. Emellett a CATL-t arra kötelezték, hogy tisztítsa meg a kommunális szennyvízhálózatot és a csapadékvíz-elvezető rendszert.

A hatóság szerint a vállalat a szennyezés megszüntetését határidőre elvégezte, ugyanakkor a feltárt jogsértések miatt a vízügyi és környezetvédelmi hatóság is bírságot szab ki.

A kormányhivatal közölte azt is, hogy az első mérések nem mutattak ki egészségkárosító mértékű szennyezést, ugyanakkor további vizsgálatokat rendeltek el. Az újabb mérések eredményeit a későbbiekben nyilvánosságra hozzák. Az ügy súlyát jelzi, hogy Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter rendkívüli vizsgálatot rendelt el a történtek kivizsgálására.

A vitát tovább élezte, hogy a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület saját mintát vett a zöld folyadékból, amelyet egy független laboratóriummal vizsgáltatott be. A szervezet szerint a mintákban nikkelt, mangánt, lítiumot, NMP oldószert és kobaltot is kimutattak, egyes esetekben a megengedett határértéket meghaladó koncentrációban.

A kormányhivatal ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a laboreredmények önmagukban nem tekinthetők hitelesnek, ha a mintavétel nem akkreditált eljárás keretében történt. A hatóság szerint ilyen esetekben az eredmények félrevezetők lehetnek, ezért a hivatalos vizsgálatok lezárultáig nem vonhatók le egyértelmű következtetések a szennyezés összetételéről.

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