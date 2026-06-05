Felvásárolta a Medicare az Affideát

Tovább bővül a Medicare cégcsoport: az Affidea Hungary a Medicare részeként folytatja tovább működését.

2026 áprilisától az Affidea Hungary a Medicare cégcsoport részeként folytatja tovább működését.

A Medicare célja egy integrált, a teljes ellátási vertikumot lefedő, komplex, magas minőségű egészségmegőrző és gyógyító szolgáltatási paletta biztosítása, amely alkalmi és egészségbiztosítási alapon egyaránt széles körben elérhető - olvasható a Medicare hírlevelében.

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Az Affidea kiemelkedő diagnosztikai kompetenciáival, professzionális csapatával, sok évre visszamenő, nemzetközileg elismert szakmai hátterével és fejlett eszközparkjával tovább erősíti a csoport működését.

Az együttműködés eredményeként jelentősen bővül elsősorban a budapesti ellátási kapacitás, ahol több mint duplájára emelkedik azon helyszínek száma, ahol komplex szolgáltatásaink ügyfeleink számára elérhetőek

- írják.

Ahogy korábban megírtuk, a két vállalat egyesülését április 9-én jelentették be a Gazdasági Versenyhivatalnak. A hatóság mindössze öt nap alatt megállapította, hogy az ügylet nem igényel különösebb vizsgálatot. A felvásárlást követően az Affidea önálló cég marad, és a közeljövőben megújuló márkanév alatt folytatja működését.

Private Health Forum 2026 Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül. Információ és jelentkezés

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