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Felvásárolta a Medicare az Affideát
Gazdaság

Felvásárolta a Medicare az Affideát

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Tovább bővül a Medicare cégcsoport: az Affidea Hungary a Medicare részeként folytatja tovább működését.

2026 áprilisától az Affidea Hungary a Medicare cégcsoport részeként folytatja tovább működését.

A Medicare célja egy integrált, a teljes ellátási vertikumot lefedő, komplex, magas minőségű egészségmegőrző és gyógyító szolgáltatási paletta biztosítása, amely alkalmi és egészségbiztosítási alapon egyaránt széles körben elérhető - olvasható a Medicare hírlevelében.

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Az Affidea kiemelkedő diagnosztikai kompetenciáival, professzionális csapatával, sok évre visszamenő, nemzetközileg elismert szakmai hátterével és fejlett eszközparkjával tovább erősíti a csoport működését.

Az együttműködés eredményeként jelentősen bővül elsősorban a budapesti ellátási kapacitás, ahol több mint duplájára emelkedik azon helyszínek száma, ahol komplex szolgáltatásaink ügyfeleink számára elérhetőek

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- írják.

Ahogy korábban megírtuk, a két vállalat egyesülését április 9-én jelentették be a Gazdasági Versenyhivatalnak. A hatóság mindössze öt nap alatt megállapította, hogy az ügylet nem igényel különösebb vizsgálatot. A felvásárlást követően az Affidea önálló cég marad, és a közeljövőben megújuló márkanév alatt folytatja működését.

Private Health Forum 2026
Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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