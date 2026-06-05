Figyelmeztető sztrájkot tartottak a Hanon dolgozói

Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak csütörtök délután a Hanon Systems Hungary Kft. pécsi telephelyének dolgozói - tájékoztatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke a munkabeszüntetést követően az MTI-t.

László Zoltán emlékeztetett arra, hogy a sztrájkra azért került sor, mert eredménytelen volt a munkáltató és a sztrájkbizottság közötti egyeztetés, amelyen

az országban három telehelyen működő vállalat dolgozói számára 10 százalékos béremelést szeretnének elérni.

A dolgozók elfogadhatatlannak tartják ugyanis, hogy a 2025-ben végrehajtott három százalékos béremelés után 2026-ra a munkáltató 4 százalékos béremelést ígért, és azt is csak részben hajtotta végre magyarországi telephelyein - közölte.

Tájékoztatása szerint a pénteki sztrájk során a műszakban lévő dolgozók mintegy 97 százaléka, több mint 250 munkavállaló vett részt a munkabeszüntetésben, ezzel erős üzenetet küldtek a vállalatnak, megmutatták, hogy "elkötelezettek az önmagukért és egymásért való kiállásban".

László Zoltán azt mondta, hogy egyelőre a munkáltatótól nem kaptak semmiféle jelzést a továbbiakra vonatkozóan. Azonban - tette hozzá -, nem is gátolták semmilyen módon a munkabeszüntetés megtartását.

Felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben a következő napokban nem történik érdemi lépés a munkáltató részéről, akkor jövő héten a székesfehérvári egységben tartanak hasonló figyelmeztető megmozdulást, de kilátásba helyezett nagyobb és hosszabb ideig tartó leállásokat és a dél-koreai nagykövetség budapesti épülete előtt tartandó demonstrációt is.

Az MTI megkeresésére a Hanon Systems Hungary Kft. nem reagált. A dél-koreai autóipari beszállító magyarországi tevékenységéről három éve tett bejelentést Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter, miszerint a cégcsoport 43 milliárd forint értékű beruházással 250 munkahelyet teremt Székesfehérváron, Pécsen és Rétságon. A beruházást az állam 5,7 milliárd forinttal támogatta. A Hanons Sytems a cégcsoport honlapja szerint világszerte több mint 20 ezer főt alkalmaz félszáz telephelyen Ázsiában, Európában, az amerikai kontinensen és a Dél-afrikai Köztársaságban.

A fenti három magyarországi telephelyen termelő Hanon Systems Hungary Kft. a legutolsó nyilvánosan elérhető cégadatok szerint 2024-ben közel 2000 munkavállalót foglalkoztatott, és túlnyomórészt exportra termelve 129,1 milliárd forint bevételt ért el 5,8 milliárd forint veszteség mellett. A társaság egy évvel korábban 116,3 milliárd forint bevételt és 1,8 milliárd forint profitot realizált.