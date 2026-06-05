Ha a történelem ismétli önmagát, megvan, mikor kapitulálhat a részvénypiac

Rekordot rekordra halmoz az amerikai tőzsde, a felszín alatt azonban egyre több jel utal arra, hogy küszöbön állhat egy nagyobb esés. A Hormuzi-szoros gyakorlatilag zárva van, a fizikai gazdaság, valamint az áru- és kötvénypiacok pedig a napnál is világosabban üzenik, hogy valami nagy dolog van készülődőben. A részvénypiacok azonban a történelem során csak ritkán reagáltak azonnal a világgazdasági sokkokra, általában valami másodlagos események hatására kezdenek esni a piacok. Elemzésünkben azt vizsgáltuk meg, hogy a korábbi tapasztalatok alapján várható-e ilyen fordulat, és ha igen, mi hozhatja el.

Sorozatban a tizedik emelkedő hetére és újabb történelmi csúcsdöntésre készül az S&P 500 részvényindex, miközben a világ épp a történelem legnagyobb energiaválságának közepén áll, a kötvény- és nyersanyagpiacok pedig már hetek óta krízist kiáltanak.

Gondolhatnánk, hogy ez egy szokatlan jelenség, a történelem azonban azt mutatja, hogy a részvénypiacokon éppen az abnormális a normális. A korábbi nagy tőzsdei esések ugyanis nem egyszer a mögöttes gazdasági sokk (háború, energiaválság, járvány, pénzügyi válság, stb.) után hónapokkal következtek csak be, előtte pedig még jó néhány alkalommal új csúcsdöntés is történt.

A sorba a 2026-os energiaválság is beleillik, ennek apropóján pedig megnéztük, hogy a korábbi energiaválságoknál milyen események vezettek végül a részvénypiaci eséshez.