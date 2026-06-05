Ha a történelem ismétli önmagát, megvan, mikor kapitulálhat a részvénypiac

Sorozatban a tizedik emelkedő hetére és újabb történelmi csúcsdöntésre készül az S&P 500 részvényindex, miközben a világ épp a történelem legnagyobb energiaválságának közepén áll, a kötvény- és nyersanyagpiacok pedig már hetek óta krízist kiáltanak.
Gondolhatnánk, hogy ez egy szokatlan jelenség, a történelem azonban azt mutatja, hogy a részvénypiacokon éppen az abnormális a normális. A korábbi nagy tőzsdei esések ugyanis nem egyszer a mögöttes gazdasági sokk (háború, energiaválság, járvány, pénzügyi válság, stb.) után hónapokkal következtek csak be, előtte pedig még jó néhány alkalommal új csúcsdöntés is történt.
A sorba a 2026-os energiaválság is beleillik, ennek apropóján pedig megnéztük, hogy a korábbi energiaválságoknál milyen események vezettek végül a részvénypiaci eséshez.
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