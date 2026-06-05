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Gazdaság

Hamis adatokkal szerzett 300 milliós támogatást egy tatai vállalkozás

MTI
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A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy áruszállítással foglalkozó cég ügyvezetője és társai ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy valótlan adatokkal szereztek 300 millió forint támogatást egy versenyképesség növelését célzó pályázaton - közölte a főügyészség pénteken az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint társaság nem lett volna jogosult a támogatás elnyerésére, de a megtévesztés eredményeképp a majdnem 300 millió forint nagyságú vissza nem térítendő költségvetési támogatást a cég megkapta.

Az ügyvezető 2020-ban és 2021-ben két nagy értékű gépkocsit vásárolt, melyeket színlelten bérbe adott más gazdasági társaságoknak, hogy így jogosulttá váljon a gépjárművek beszerzési árából az áfa levonására.

Ezen túl a társaság szerződést kötött egy reklámfilmre, mely nem készült el, ennek ellenére a számlát a társasága könyvelésébe beállította és számla forgalmi adóját levonta. A bűncselekményekben az ügyvezető mellett a vállalkozás egyik munkatársa, könyvelője és négy üzleti partnere is részt vett.

A főügyészség az ügyvezetővel szemben végrehajtandó szabadságvesztés, pénzbüntetés és gazdálkodó szervezet vezetője foglalkozástól eltiltás kiszabását indítványozta. A többi elkövetővel szemben öt esetben felfüggesztett szabadságvesztés, egy esetben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.

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