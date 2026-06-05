Hatalmas felfedezés: mesterséges intelligencián alapuló oltás győzheti le a pusztító vírusokat

A University of Cambridge kutatócsoportja szerint ez az első alkalom, hogy
egy vakcina kulcsfontosságú összetevőjét teljes egészében mesterséges intelligencia tervezte meg, majd embereken is kipróbálták.
A vakcinát úgy alakították ki, hogy valamennyi koronavírus ellen hatékony legyen. Ez nemcsak az összes Covid-változatot foglalja magában, hanem azokat az állatokban keringő koronavírusokat is, amelyek egy következő világjárvány kiindulópontjai lehetnek.
A kutatás még korai szakaszban jár, de a csapat már olyan külön vakcinák fejlesztésén is dolgozik, amelyek az influenza vagy az Ebola-vírus ellen nyújthatnának védelmet.
A vakcinák úgy működnek, hogy megtanítják a szervezetet felismerni a fertőzést, ezáltal növelve annak esélyét, hogy sikeresen leküzdje azt.
Egyes vírusok azonban rendkívül ügyesen változtatják meg a felszínüket – vagyis gyorsan mutálódnak –, ezért a vakcinák viszonylag hamar elavulhatnak. Ez az oka annak, hogy a Covid- és a szezonális influenza elleni oltásokat rendszeresen frissíteni kell.
Mindig egy lépéssel le vagyunk maradva
– mondta Jonathan Heeney, a Cambridge-i Egyetem professzora. Hozzátette: „Mi azon dolgozunk, hogy megelőzzük a vírusokat, és annyira előre kerüljünk, hogy már az új járványkitörések vagy akár a következő pandémiák ellen is védelmet tudjunk nyújtani.”
A cambridge-i kutatók különböző koronavírusok ismert genetikai kódjait – az élet működésének „használati útmutatóit” – gyűjtötték össze olyan megfigyelőprogramok adatbázisaiból, amelyek a potenciális vírusfenyegetéseket kutatják.
Ezeket a genetikai kódokat egy mesterséges intelligencia elemezte, majd megtervezett egy úgynevezett „szuperantigént”, amely képes úgy felkészíteni az immunrendszert, hogy az a vírusok egész családja ellen védelmet nyújtson – még akkor is, ha azok időközben mutálódnak, vagy egy új vírus állatról emberre terjed át.
Az antigének a vakcinák kulcsfontosságú összetevői, hiszen az immunrendszer ezeket tanulja meg felismerni és megtámadni. Jonathan Heeney szerint most először fordult elő, hogy egy teljes egészében mesterséges intelligencia által tervezett antigént embereken is kipróbáltak.
Elmondása szerint a technológia „mindannyiunkat meglep”, és „lenyűgöző, hogy mennyi jót tehetünk vele az emberiség érdekében”.
Heeney a BBC-nek nyilatkozva így fogalmazott: „A cél olyan vakcinák kifejlesztése, amelyek nemcsak a ma ismert vírusok ellen védenek, hanem azok ellen is, amelyek a következő járványt vagy betegséghullámot okozhatják.” Szerinte ez alapvető fordulatot jelent abban, ahogyan a világjárványokra felkészülünk.
A klinikai vizsgálatokat – amelyekben 39 ember vett részt – elsősorban annak felmérésére tervezték, hogy az ilyen vakcinák biztonságosak-e. Egy második, mintegy 200 résztvevőt bevonó kutatás várhatóan pontosabb képet ad majd arról, mennyire hatékonyan képes a vakcina felkészíteni az immunrendszert. Az eredményeket a Journal of Infection közölte. A tanulmány szerint az immunrendszerre gyakorolt hatás egyelőre „mérsékelt”, a kutatás mégis komoly érdeklődést váltott ki.
Saul Faust professzor, aki a vizsgálatok egy részét a University of Southampton kutatójaként vezette, úgy fogalmazott, hogy az MI-alapú vakcinatervezésben „egyértelműen nagy lehetőségek rejlenek”, és az eredmények „rendkívül izgalmasak”. A BBC-nek nyilatkozva azt mondta:
Ami igazán érdekes, hogy ez a technológia sokkal hatékonyabban képes vakcinákat tervezni a jövőbeli világjárványok ellen, amikor a vírusok folyamatosan változnak.
A cambridge-i kutatócsoport már állatkísérleteket végez olyan univerzális szezonális influenzaoltással, amelyet nem kellene minden évben az aktuális vírusváltozatokhoz igazítani. Emellett egy H5N1 madárinfluenza elleni vakcinán is dolgoznak arra az esetre, ha a jelenleg a madárállományokat sújtó vírus emberről emberre terjedő világjárvánnyá válna.
A kutatók emellett a vírusos vérzéses lázak elleni vakcina fejlesztését is vizsgálják, amely az Ebola-vírus különböző változatai ellen is védelmet nyújthatna. A Kongói Demokratikus Köztársaság jelenlegi járványát ugyanis olyan Ebola-törzs okozza, amely ellen egyelőre nem áll rendelkezésre vakcina.
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