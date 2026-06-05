Hivatalos: kivonul Magyarországról a népszerű futárszolgálat

Kivonul Magyarországról a Sameday futárszolgálat, miután meghiúsult az Osztrák Posta leányvállalatával, az Express One-nal tervezett összeolvadása - közölte a román anyacég PR osztálya az MTI-vel pénteken.

A tájékoztatásukban felidézték, hogy a Sameday idén korábban megállapodást írt alá a Delivery Solutions Zrt.-ben lévő 100 százalékos tulajdonának eladásáról az Osztrák Posta tulajdonában lévő Express One vállalatnak. A tranzakcióhoz versenyjogi engedélyt kapott a Gazdasági Versenyhivataltól (GVH). A tranzakcióhoz azonban a vonatkozó magyar szabályok értelmében külföldi közvetlen befektetések (FDI) engedélyezése is szükséges volt, amelyet azonban nem kaptak meg, ezért a tranzakció nem fejezhető be - közölték.

Az összes rendelkezésre álló lehetőség alapos megvizsgálását követően arra a "nehéz döntésre" jutottak, hogy a következő időszakban ellenőrzött és felelősségteljes módon leállítják magyarországi működésüket

- írták.

Közölték: ez a döntés csak a Sameday magyarországi működését érinti, és nincs hatással romániai vagy bulgáriai működésre. Hosszú távú terveik Kelet- és Közép-Európában változatlanok, továbbra is jelen lesznek a régióban, meglévő tevékenységeiken és partnerségeiken keresztül.

Arra is kitértek, hogy a magyar futárszolgálati piac az elmúlt években jelentősen megváltozott, a verseny rendkívül élessé vált, jelentős hosszú távú befektetéseket igényelve. Ebben az összefüggésben az Osztrák Postával kötött tranzakció jelentette a legfelelősségteljesebb utat az alkalmazottak, az ügyfelek, a partnerek és a csoport számára.

A tájékoztatásuk szerint a mostani döntés fontos hatással van magyar kollégákra, és kiemelten kezelik, hogy támogassák őket ebben az átmenetben.

A döntés által érintett alkalmazottak célzott támogatási csomagokban részesülnek, beleértve a törvényes minimumon túli végkielégítési támogatást, a felmondási idő alatt továbbra is alkalmazandó juttatásokat és a karrierváltási támogatást - közölték.

Az átmeneti időszakban felelősségteljesen kezeljük ügyfeleinkkel és partnereinkkel szembeni kötelezettségeinket is, azzal a céllal, hogy biztosítsuk a rendezett leépítést - tették hozzá.

Tiszteletben tartjuk a szabályozási folyamatot, és nem kívánunk további kommentárokat tenni a tranzakció meghiúsulásának okairól

- fogalmaztak az MTI megkeresésére.

A Sameday-t 2007-ben alapították, Romániában is működik azonos nevű márkával, Magyarországon pedig 2020 óta van jelen a Delivery Solutions Zrt. leányvállalatán keresztül. Magyarországon a 230 munkavállalót foglalkoztató társaság többek között az eMAG csomaglogisztikáját biztosítja, havi szinten hétszámjegyű csomagmennyiséget kezel, legutóbbi pénzügyi évében több mint 22 millió euró árbevételt ért el - közölték idén januárban, a tranzakció bejelentésekor.

Az akkori tervek szerint az Osztrák Posta csomaglogisztikai szolgáltatója, az Express One Hungary Kft. megvásárolta volna a Sameday Hungary márkanéven ismert csomaglogisztikai szolgáltató, a Delivery Solutions Zrt. részvényeinek 100 százalékát, amely ezzel beolvadt volna az osztrák társaság leányvállalatába.

A tranzakcióval a Sameday valamennyi munkavállalója, ügyfélállománya és infrastruktúrája, és ezzel 1100 csomagautomatája az Express One-hoz került volna, a társaság pedig Magyarország egyik legnagyobb csomagautomatákat és csomagpontokat működtető szolgálatójává vált volna .

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