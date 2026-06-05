Ifj. Chikán Attila az Éltex-ügyről: nem történt túlfizetés, öt év múlva sokkal többet érhet majd a cég

Az elmúlt napokban komoly sajtóvisszhangot kapott és jelentős árfolyamreakciót váltott ki az Alteo tavalyi hulladékipari felvásárlása, az Éltex-akvizíció. Ifj. Chikán Attilával, az Alteo vezérigazgatójával beszélgettünk az ügy részleteiről, mely során kiderült: a vezető szerint nem fizették túl az ügyletet, a várakozások szerint 5 év múlva jóval többet fog érni az Éltex, mint amennyiért megvette azt az Alteo. Ráadásul az ár sincs kőbe vésve, a következő hetekben zárulhat ugyanis a vételár-korrekciós folyamat. Az aktuális ügyön túl a Mol immár közel 40 százalékos Alteo-részesedésére és ennek hatásaira is kitértünk, de a jelentős szélenergia-piaci növekedési tervek és a nemzetközi terjeszkedési ambíciók is terítékre kerültek. A részvényesek számára legfontosabb témák, az osztalékfizetés kilátásai és az árfolyam alakulása sem maradt érintetlenül.

A most már Alteo Circular Kft. néven működő, korábban Éltex-ként ismert hulladékipari társaság 2025-ös beszámolójából kiderült, hogy a társaság jelentős veszteséget termelt, miközben saját tőkéje egy év alatt 12,7 milliárd forintról 3 milliárd forint alá csökkent. A problémák miatt a befektetőkben felmerülhet, hogy az Alteo esetleg túlfizette a Tiborcz István üzleti körétől megvásárolt céget, amelyért végül 18,9 milliárd forintot fizetett.

Az első és legfontosabb kérdés tehát egyszerű: túlfizette az Alteo az Éltexet?

Piaci, üzleti és módszertani alapon sem gondolom, hogy túlfizettük volna.

Mivel egy vállalat hosszú távú értékelésére elsősorban a hosszú távú üzleti tervek és kilátások vannak hatással, és mi nagy növekedési potenciált látunk a hulladékgazdálkodásban és általában a körforgásosság erősítésében, nem látom úgy, hogy a vételár túl magas lett volna az Éltex esetében.

Szerdai közleményében az Alteo hangsúlyozta, hogy az adásvételi szerződés több olyan mechanizmust tartalmaz, amely lehetővé teszi a vevő számára különböző szavatossági, illetve kártalanítási igények érvényesítését, valamint a vételár esetleges korrekciója is napirendre kerülhet.

Azt gondolom, hogy a vártnál rögösebb úton, de 2028-ra lezárul az Alteo Circular Kft. integrációs folyamata, az aktuális ügyek miatt a vállalat hosszú távú üzleti tervén nem szeretnénk változtatni. Ez nagyjából két-három éves integrációs folyamatot jelenthet, hasonlóan ahhoz, amit korábbi jelentősebb tranzakcióinknál, például a Sinergy, vagy az ugyancsak hulladékgazdálkodásban tevékenykedő FE-Group felvásárlásánál is láttunk.

Ha nem változik az üzleti terv, akkor vélhetően a megtérülési kilátások sem – a kalkulációk szerint hány éven belül fog megtérülni a tranzakció?

Konkrét megtérülési célokat policy-szinten nem kommunikálunk, de elmondható, hogy az energetikában jellemzően 8-10 éves megtérüléssel számolunk, ennél kedvezőtlenebb projektekbe nem szoktunk belépni. Ezzel szemben a körforgásos gazdaság területe kevésbé érett piac, több operatív munkát igényel, és – mint látható -, magasabb kockázatokkal jár, emiatt az energetikai projekteknél jobb megtérülésre számítunk.

Öt év múlva olyan Alteo Circulart szeretnénk látni, amely az eredményszámai alapján beláthatóan és szignifikánsan többet ér annál, mint amennyiért vettük.

Az első 5 évben egyes évek eredményei alakulhatnak másként, mint terveztük, de reményeim szerint ezek inkább időzítésbeli eltérések lesznek.

Visszatérve a friss fejleményekre: mikor zárulhat a vételár-korrekció?

Tavaly tavasszal, a 2024-es - még az Éltex akkori vezetése által összeállított - auditált számok elkészülte után azokat összevetettük, a szintén az akkori vezetés által készített mérlegtervvel, amely alapján 2025 júniusában, a tranzakció zárása előtt már történt egy vételár-csökkentés. Az üzletrész adásvételi szerződés tartalmaz egy vételár korrekciós mechanizmust is, és a tranzakciónak ez a része még nem zárult le. Ez azt is jelenti, hogy a tranzakció lezárásához a felek által közösen megbízott külsős szakértőnek még szükséges elvégezni a szerződés szerinti felülvizsgálatot.

A friss fejlemények tükrében az Alteo érdeke, hogy ez minél gyorsabban akár a következő hetekben megtörténjen.

Fontos megjegyezni, hogy ez egy automatizmus, tehát amennyiben a külsős szakértő megállapítja a korrekció szükségességét, az a feleket köti. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a vételár-korrekciós mechanizmus korlátozott: elsősorban az eredményességre, cash flow-termelő képességre rövid távon ható, a működőtőkében, pénzállományban, vagy hitelekben jelentkező eltérések kezelésére alkalmas. Tehát például tárgyi eszközök esetében ez a mechanizmus nem alkalmazható, míg készletek, követelések vagy pénzeszközök esetében működhet.

Az Éltex beszámolójában megjelent több milliárd forintos leírások szülték elsősorban a mostani helyzetet, ezek között szerepelt egy környezetvédelmi kötelezettségekkel terhelt salgótarjáni ingatlan mintegy 4 milliárd forintos leértékelése. Részletezné ennek az ügynek a körülményeit?

Az egyik legnagyobb konkrét feltárt ügy valóban a salgótarjáni telek értékeléséhez kapcsolódott. Az előző menedzsment ezt az ingatlant korábban felértékelte, az Alteo viszont az átvételt követően azzal szembesült, hogy ez az értékelés gazdasági racionalitás szempontjából nem kellően alátámasztott, ezért a jogszabályoknak megfelelően kénytelenek voltunk leértékelést végrehajtani a 2025. évre vonatkozó beszámolóban. Ezekkel a leírásokkal tulajdonképpen az Alteo Circular kiinduló állapotát tettük rendbe, amelyre később építkezni akarunk.

Fontos kiegészítés, hogy az eszközök leírása következtében egy jelentős goodwill keletkezett az ügylethez kapcsolódóan, amely az Alteo Circular könyvvizsgálójával folytatott egyeztezések eredménye. Ez korábban is fennállt volna, hiszen a vételár meghaladta az eszközértéket, ugyanakkor most relatíve nagyobb összegről beszélünk.

Milyen konkrét szavatossági vagy kártalanítási igényeket érvényesítettek eddig az eladóval szemben, és lehetnek-e további igények?

Ahogyan már említettem, a legfontosabb a vételár-korrekciós mechanizmus lefolytatása. Ennek eredményét fontos látnunk ahhoz, hogy aggálytalanul megítélhető legyen az esetleges további szavatossági igények érvényesíthetősége. Az még egyelőre nehezen megmondható, hogy az esetleges szavatossági ügyeket milyen időzítés mellett sikerül lezárni, de mi igyekszünk ezzel is haladni.

A már érvényesített kártalanítási ügy egy talajszennyezési eset volt, ahol a feltárt probléma miatt talajcserét kellett végrehajtanunk, ennek az eddig igazolt költségeit érvényesítettük, és azt az eladó azóta már megtérítette a számunkra.

A friss fejlemények hatására szerdán a Scope Ratings két fokozattal rontotta az Alteo Circular kötvényeinek hitelminősítését, ami azért is kényes, mert az MNB Növekedési Kötvényprogramjában való részvétel feltétele legalább B+ minősítés volt. Mi lesz most, visszafizetési kötelezettség keletkezik?

A vonatkozó szabályok alapján két évünk van arra, hogy ez a minősítés visszakerüljön a program által megkövetelt szintre - ha ez 2028 júniusáig nem történik meg, akkor vissza kell fizetni a kötvényt. Az egyik fontos szempont, hogy amennyiben a társaság működése javul, a hitelminősítés jó eséllyel visszakerülhet erre a szintre. A másik, hogy ez önmagában nem jelent rendkívüli kockázatot, mivel a kötvények 2028 decemberében egyébként is lejárnak. A jelenlegi helyzet legfeljebb azt eredményezheti, hogy a visszafizetésre mintegy öt hónappal korábban kerül sor, mint amivel eredetileg számolni lehetett. Ez kezelhető finanszírozási, illetve likviditási kérdés.

Az Éltex-ügy után a hulladékgazdálkodás és a körforgásos gazdaság továbbra is stratégiai növekedési pillér marad?

Igen, abszolút. A körforgásos gazdaságban, illetve az ahhoz való alkalmazkodásban hosszabb távon olyan jelentős növekedési potenciál van, mint amilyet a megújuló alapú energiatermelés piacán láttunk az elmúlt két évtizedben. Ez természetesen nem az egyik napról a másikra fog bekövetkezni, de a folyamat már elindult. Ennek egyik fontos eleme, és az Éltex-akvizíció egyik stratégiai indoka is az, hogy a hulladékáramok jelentős része iparvállalatokhoz kapcsolódik, és ezek kezeléséért maguk az iparvállalatok felelősek. Magyarországon a legnagyobb multinacionális cégek közül is egyre többen ismerik fel, hogy ezen a területen radikális lépésekre van szükségük. Ezek nem koncessziós hulladékáramok, így a kezelésük üzleti szempontból is külön piacot és lehetőséget jelent – és itt lép be az Éltex, vagyis ma már az Alteo Circular a képbe,

ami a legnagyobb olyan szereplő Magyarországon, aki ezen hulladékáramok kezelésére szakosodott.

A Tiborcz Istvánhoz köthető Főnix Magántőkealap pár nappal a választás előtt eladta az Alteo-részvényeit, a 24,6%-os pakettből a MOL RES Investments pedig megvett 15,38% részt. A Mol-csoport immár közel 40%-os részesedése mellett mennyire független az Alteo stratégiai döntéshozatala?

A hivatkozott tranzakció még nem zárult, de amennyiben ez megtörténik, akkor az általunk ismert közlemény szerint létrejövő

40 százalék körüli Mol-részesedés egy kifejezetten kedvező együttműködési struktúra, az pedig jelenleg nem látható, hogy a közeljövőben tovább nőne a Mol részesedése az Alteóban.

Amikor az eredeti tulajdonosváltás megtörtént, és a Wallis értékesítette a részesedését a konzorciumnak, valamennyi tulajdonosi szereplővel elkezdtük feltérképezni a lehetséges szinergikus és egymást kiegészítő együttműködési területeket. Viszonylag hamar láthatóvá vált, hogy a Mollal széles körű és jelentős potenciálú stratégiai együttműködés alakítható ki. Ennek oka, hogy nemcsak a Mol képes támogatni az Alteo stratégiájának megvalósítását, hanem az Alteo kompetenciái is érdemben hozzájárulhatnak a Mol stratégiai céljaihoz. Mára ez az együttműködési irány az Alteo kilátásaiban is hangsúlyosabbá vált: a saját jogon épített üzletek és piacok mellett közel hasonló jelentőségű perspektívát képviselnek a Mollal közösen megvalósítható üzleti lehetőségek.

A Mollal közös projektek piaci alapon működnek?

Abszolút. Az optimális működés az, amikor egy szolgáltatás elnyeréséhez versenyben, tenderen kell bizonyítanunk. Ezt az elvet következetesen tartjuk: minden esetben világossá kell tenni, hogy az adott megbízás az ügyfél érdekét szolgálja, akkor is, ha az ügyfél egyben tulajdonosként is jelen van a társaságban. Ez a fegyelem mindkét irányban megvan: mi is veszünk szolgáltatásokat a Moltól, elsődlegesen földgázt, de mindezt kontrollált piaci áron tesszük. Hiszen bármilyen eltérés - akár felfelé, akár lefelé - több kérdést vetne fel, mint amennyit megválaszolna.

Térjünk át a számokra: a 2025-ös évben a bevétel nőtt, de az EBITDA és az adózott eredmény visszaesett, ennek egyik fontos oka a rendelkezésre állási díjak beesése volt. Ez átmeneti helyzet volt, vagy tartósan alacsonyabb marginvilágra kell berendezkedni?

Ha az idei Q1-es riportot nézzük, akkor látható, hogy két, egymást erősítő negatív hatás jelent meg egyszerre. Egyrészt az egyik legfontosabb, korábban jelentős EBITDA-termelést biztosító piacunk érdemben beszűkült, ami jelentős marginromlást eredményezett. Korábban is következetesen jeleztük, hogy az Alteo az EBITDA-sáv felső részén teljesít, és az elmúlt évek negyedéves jelentéseiben rendre felhívtuk a figyelmet arra, hogy előbb-utóbb visszatérhet egy normalizáltabb működési környezet.

Ez most bekövetkezett, visszatértünk a realitásba, ami lényegében egy új egyensúlyi állapot kialakulását jelenti.

Amennyiben nem valósulnának meg azok az új üzleti kezdeményezések, amelyeken jelenleg dolgozunk, az eredményesség tartósan ezen az alacsonyabb szinten stabilizálódhatna. A 2020-as évek elejére jellemző, kiugróan kedvező piaci környezet ebben a szegmensben várhatóan nem tér vissza.

Erre rakódott rá két egyszeri negatív hatás. Az egyik a különadó, a másik pedig a kedvezőtlen időjárási környezet: az első negyedévben sem a szél nem fújt, sem a nap nem sütött a megszokott mértékben. Emiatt a megújuló energiatermelésből származó árbevételünk több mint 300 millió forinttal maradt el az előző év azonos időszakától. Ez közvetlenül megjelent az EBITDA-ban is, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy nem az erőművek rendelkezésre állásával volt probléma, hanem egyszerűen lényegesen gyengébb volt a szél- és napsütéses termelési környezet.

Fontos negatív hatásként említette a különadót - az új kormányzattól mire számít a következő évben az adózás terén?

Az iparágat jelenleg több adóteher is érinti, ezek közül most kiemelhető a Robin Hood-adó: a kormányzati kommunikáció alapján felmerült ennek kivezetése, ugyanakkor ez várhatóan nem egyik napról a másikra történne meg. A kormányzati szándékok megítéléséhez még korai végleges következtetést levonni, hiszen a mozgásteret jelentős részben a költségvetési helyzet határozza meg. A megújuló energia területén megfogalmazott ambiciózus célok eléréséhez és

ahhoz, hogy a vonatkozó szükséges beruházások valóban megvalósuljanak, kiszámítható és befektetőbarát környezetre van szükség.

A szektort terhelő különadók ebben a tekintetben kockázatot jelentenek, mert nehezíthetik a szükséges beruházások finanszírozását.

Maradva a hazai működést érintő változásoknál: az Alteo nemrég bejelentette, hogy egy, az ARTEMIS-tól független új partnercég jön létre, amely együttműködésben dolgozik majd az Alteo ARTEMIS kompetenciaközponttal. Milyen cél húzódik még meg a döntés mögött, esetleg az Artemisből hosszabb távon önállóan értékelhető üzletágat szeretnének építeni?

Ami az új partnercéget illeti, az a rövidtávú, automatizált, valós időben dönteni képes algoritmikus termelésmenedzsment rendszer fejlesztésére szakosodott, míg az ARTEMIS az Alteo platformfejlesztési és platformüzemeltetési feladatainak ellátásáért felelős. Ez az új stratégiai együttműködés lehetőség számunkra, hogy tovább fejlesszük innovatív digitális megoldásainkat, amely még nagyobb fokú automatizációt és optimalizációt tesz lehetővé. Ez versenyképességünk szempontjából különösen fontos a MARI-PICASSO csatlakozás, azaz az európai piacnyitás előszobájában.

Ami az ARTEMIS-t illeti, két fő irányt vizsgálunk. Az egyik, hogy a meglévő tudást és technológiai képességet további, külső félnek nyújtott szolgáltatásokra terjesztjük ki, ami többlet árbevételt és ezen keresztül EBITDA-növekedést eredményezhet. A másik lehetőség, hogy az Artemis hatékonyabb működésén keresztül Alteo csoport-szintű költségmegtakarítást érünk el. A két irány közül valamelyik mindenképpen értékteremtést jelenthet, ezért az idei év egyik fontos feladata ennek üzleti tervezése és pontosítása. Külső félnek nyújtott szolgáltatások kapcsán rövid távon a magyar partnerek jelentik a kézenfekvőbb irányt,

de közép- és hosszabb távon a régiós, illetve nemzetközi lehetőségek is megjelenhetnek.

Ezen a ponton térjünk is át a hosszabb távú tervekre. 2025-ben az Alteo 2030-ig szóló stratégiát jelentett be, amelyben a vállalat méretugrást ígért: regionális fenntarthatósági bajnokká válást, erős megújuló-portfólió bővítést, körforgásos gazdasági lábat és regionális terjeszkedést. A 2030-as stratégia ma ugyanazt jelenti, mint amikor 2025 januárjában meghirdették, vagy az elmúlt másfél év fejleményei módosították a prioritásokat?

A magyar piacon továbbra is aktívan szeretnénk építkezni, és le kívánjuk követni az új kormányzat megújuló energiához kapcsolódó ambiciózus terveit. Pár napos hír, hogy Magyarországon elsőként szereztünk jogerős építési engedélyt új generációs szélerőművekre. Ez fontos mérföldkő, és jól mutatja, hogy a hazai megújuló energiafejlesztésekben továbbra is aktív szerepet kívánunk betölteni.

A külföldi terjeszkedésben az elmúlt egy évben érdemi előrelépést értünk el: olyan kapcsolatrendszert, piaci ismeretet és projekt pipeline-t sikerült kialakítani, amely ma már jóval konkrétabb, mint amikor még csak potenciális célországokról beszéltünk. A tulajdonosi szerkezet változásával, a bejelentett tranzakció zárása esetén, ugyanakkor most az egyik legfontosabb feladat a kép tisztázása: pontosan milyen formában működünk együtt a Mollal, és hogyan strukturáljuk a közös nemzetközi projekteket. Ma már valószínűsíthető, hogy a külföldi projektjeink jelentős része Mol-kooperációban valósulhat meg. Ez a stratégia alapvető irányát nem változtatja meg, ugyanakkor a végrehajtás módjára hatással lehet. A cél az, hogy erről kora ősszel már kommunikálható, letisztultabb képet tudjunk adni.

Evezzünk mélyebb vizekre: lehet konkrétumot hallani arról, hogy mely országokban látnak lehetőséget?

Jelenleg három országban vannak projektek tárgyalás alatt. A cél továbbra is az, hogy olyan piacokon jelenjünk meg, ahol a projektek üzletileg megalapozottak és stratégiailag is illeszkednek az Alteo terveihez. A fókusz a stratégiával összhangban a régiós országokon van, ugyanakkor ez nem kizárólag közvetlen szomszédos piacokat jelent: távolabbi célország is szerepel a pipeline-ban,

van például régiós, de nem közvetlen szomszéd ország is, ahol érdemi üzleti potenciált látunk.

A Scope Ratings tavaly júniusban leminősítette az Alteót, többek között azzal indokolva, hogy az ambiciózus növekedés túl nagy adósságkockázatot hordozhat. Ön szerint ez jogos figyelmeztetés?

Értjük és megalapozottnak tartjuk a Scope elemzését, és azt is látjuk, hogy a növekedésnek vannak finanszírozás-kockázati vonatkozásai. Ezekkel aktívan foglalkozunk: az Alteo történetében eddig is folyamatosan zajlott az adósságstruktúra optimalizálása, amelyben kiemelt szempont az adósság költsége és futamideje.

Az ambiciózus terjeszkedési célok és a növekedési sztori kapcsán felmerül, hogy hogyan gondolkodnak az osztalékpolitikáról: a befektetők inkább osztalékra vagy a növekedésbe visszafordított tőkére számíthatnak?

Mint ismert, a mostani közgyűlés is arról döntött, hogy az Alteo nem fizet osztalékot. Amíg a vállalatot alapvetően növekedési papírként érdemes értelmezni, addig a legfontosabb szempont az, hogy a rendelkezésre álló forrásokat olyan üzleti lehetőségekbe fektessük vissza, amelyek hosszú távon értéket teremtenek. Korábban sem tartottuk problémának egy mérsékeltebb osztalék kifizetését, ugyanakkor jelenleg még nem gondoljuk, hogy az Alteónak osztalékpapírként kellene működnie. Továbbra is elegendő növekedési lehetőséget látunk a társaság előtt ahhoz, hogy a tőke újrabefektetése indokoltabb legyen, mint a rendszeres, érdemi osztalékfizetés.

Térjünk át a szélenergiára: mint ismert, a kormányváltást követően a magyar szélenergia több mint egy évtizedes befagyasztás után újra előtérbe kerülhet. Az Aerope-projekt alapján már látszik, hogy az Alteo nem pusztán figyeli a szélenergia újranyílását, hanem aktívan készül rá. Ez egy egyszeri projekt, vagy a magyar szélenergia újranyílása apropóján akár egy szélesebb magyarországi szélerőmű-pipeline első elemeként is lehet rá tekitneni?

A jogszabályi környezet kedvezően változott, így ma már új szélerőmű-projektek fejlesztésére is van lehetőség Magyarországon. Mi erre a változásra időben készültünk, és már korábban elindítottuk a fejlesztési folyamatot. Ennek eredményeként rendelkezünk hálózati csatlakozási, környezetvédelmi és jogerős építési engedéllyel is, vagyis a projekt előkészítettsége kifejezetten előrehaladott. Bízom benne, hogy rövid időn belül döntés születhet a beruházás elindításáról. Emellett további projektek is fejlesztés alatt állnak, ezek azonban még korábbi fázisban vannak.

Ráadásul az ambiciózus kormányzati célok a szélenergia terén az Alteo számára nemcsak fejlesztői és termelői oldalon jelentenek lehetőséget, hanem egy másik piacon is. A szabályozó központi tevékenységben és a megújuló termelésmenedzsmentben jelenleg a napenergia területén vagyunk a legerősebbek, de szélerőművek esetében is szeretnénk hasonló szolgáltatást nyújtani. Ha Magyarországon a következő években 700-800 megawattnyi új szélerőművi kapacitás épül, annak kiszabályozása jelentős feladat lesz, bizonyos szempontból összetettebb is, mint a napenergia esetében. Ebben az Alteo érdemi szerepet kíván vállalni.

Az uniós pénzek érkezésének konkrét hatása hogyan csatornázódik át az Alteo jövőbeli profitabilitásába?

Az uniós források eddig is fontos finanszírozási lehetőséget jelentettek az Alteo számára, és a társaság ezen a területen a múltban is eredményesen tudott pályázni. A támogatások szerepe azért különösen fontos, mert érdemben javíthatják egy-egy beruházás megtérülését. Egy önmagában kevésbé vonzó vagy nehezebben finanszírozható projekt támogatással bankképesebbé válhat, és összességében növeli a társaság finanszírozási mozgásterét. Ráadásul nem kizárólag klasszikus beruházási támogatásokról beszélünk: egyre nagyobb jelentősége lehet különböző Contract for Difference (CfD) típusú vagy más konstrukciójú támogatási formáknak is. Jó példa erre az energiatárolók esete, ahol a fejlesztések RRF-forrásból is részesültek támogatásban.

Az Aerope-projekten kívül tehát vannak további projektek a csőben. Ezek inkább zöldmezős beruházások, akvizíciók vagy partnerségek?

Jelenleg elsősorban partnerségi konstrukciókban gondolkodunk. A teljesen zöldmezős fejlesztéseket kevésbé preferáljuk, mert ezeknél jellemzően hosszú évek telhetnek el, mire egy elképzelésből ténylegesen megvalósítható projekt lesz. A nulláról indított szélerőműprojekteknek ráadásul csak kisebb része, nagyságrendileg 10-20 százaléka jut el a tényleges megvalósításig. A többi esetében menet közben derülhet ki, hogy környezetvédelmi, honvédelmi, hálózatfejlesztési, lakossági, földjogi vagy egyéb okok miatt nem valósítható meg a beruházás.

Említettük már az ambiciózus kormányzati törekvéseket a szélenergia területén; ha Önt kérdeznék a kormányzatban, mi lenne az optimális változás a most is jelentős növekedést előrevetítő 1100 megawattos szélenergia-célhoz képest, és ennek mekkora részét tudná az Alteo lefedni?

Először is fontos tudni, hogy a rendelkezésre álló területek kérdése kulcsfontosságú szűk keresztmetszetet jelent, érdemes lenne országos szinten felmérni, hogy ebben a tekintetben mekkora a maximális mozgástér. Ha ettől most eltekintünk, akkor azt lehet mondani, hogy

amennyiben Magyarország a jelenlegi terveknek megfelelően 10 ezer megawatt körüli napenergia-kapacitást szeretne elérni, akkor ehhez viszonyítva akár ennek egyharmada is származhatna szélerőművekből,

ami rendkívül jelentős volumen lenne. A gyakorlatban azonban ezt korlátozhatják fizikai, területi és környezetvédelmi szempontok, így valószínűleg nem érhető el ekkora kapacitás. Ugyanakkor a szélenergiában továbbra is bőven van növekedési tér, jelentős részben azért, mert a nap- és szélenergia termelése természetes módon képes kiegészíteni egymást.

Zárásként térjünk vissza a legelejére, és beszéljünk egy kicsit az árfolyamról: az Éltex-ügyet követően esni kezdett a jegyzés és jelenleg közel kétéves mélyponton van az Alteo részvénye. Mit üzen azoknak a kisrészvényeseknek, akik most túl sok politikai, tulajdonosi és akvizíciós zajt látnak az Alteo körül?

A mostani helyzet kétségtelenül nehezebb időszak, de a társaságban rejlő hosszú távú potenciál továbbra is erős. Az Alteo történetében korábban is voltak kihívásokkal teli periódusok, amelyeken a vállalat végül át tudott menni. Továbbra is bízom a csapatban, abban a szakmai tudásban, működési kultúrában és tisztességben, amelyet az Alteo képvisel. Emellett abban a piaci környezetben is hiszek, amelyre a stratégiánk épül: ezek a lehetőségek továbbra is léteznek, és fokozatosan meg fognak jelenni az eredményekben.

2030-ig bezárólag szeretnénk új árfolyamrekordot látni az Alteo részvényeiben.

Legutóbb tavaly volt történelmi csúcs az árfolyamban, és fontos cél, hogy ezt idővel újra meg tudjuk haladni. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a részvénybefektetés sosem rövid távú, stabil hozamú eszköz. Az Alteo részvényeit is hosszabb távú befektetési szemlélettel érdemes értékelni.

Címlapkép forrása: Berecz Valter

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.