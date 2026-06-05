Itt a részleges tiltás a külföldi munkavállalók behozatalára!

Mai hatállyal módosítják a munkaerő-kölcsönzőkre vonatkozó szabályt, tömegesen nem engedélyezik mostantól Fülöp-Szigetekről, Örményországból, Georgiából (Grúziából) munkavállalók behozatalát, derült ki a mai kormányszóvivői tájékoztatón.

Szigorítják a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit Magyarországon

- jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő.

Korábban azt kommunikálta a kormány, hogy június 1-től megtiltják a harmadik országbeli dolgozók behozatalát Magyarországra. Ez azonban nem következett be.

Szondi Vanda kormányszóvivő ma azt mondta, hogy 24 jogcímen jöhettek eddig vendégmunkások Magyarországra, nem lehet tudni, hogy összesen hányan érkeztek így ide.

Azt hangsúlyozta, hogy hosszú távú megoldást keresnek, de kiemelte, hogy

a harmadik országbeli dolgozók bérigénye sokkal alacsonyabb, mint a magyaroké, ami letöri a béreket.

Egyelőre a mai naptól azonban arról már döntöttek, hogy munkaerő-kölcsönző cégeknek tömegesen, gyorsított eljárásban nem engedélyezik mostantól Fülöp-Szigetekről, Örményországból, Georgiából (Grúziából) munkavállalók behozatalát.

Hosszú ideig fülöp-szigeteki, vietnámi, illetve indiai munkavállalók behozatala volt meghatározó Magyarországra. Tavaly azonban a kínaiak kerültek a dobogó tetejére, miután felpörgött az akkugyárak építése. Egy év alatt 2700 fővel nőtt a kínai munkavállalók száma, de érdemben, 1400-zal emelkedett a fülöp-szigetekiek száma is. Mindeközben csökkent az ukrajnai munkavállalók száma, ami egy évek óta tartó trend folytatódását jelenti. A fentiek alátámasztják, hogy az új nagyberuházásokhoz, amelyek közül kiemelkedik a CATL és a BYD, sok külföldi dolgozó érkezik. Ezek a gyárak sokkal kevésbé támaszkodnak a hazai munkaerőre, mint a nyugat-európai multinacionális vállalatok, így a magyar gazdaság egyre kevésbé profitál ezekből a beruházásokból.



Az alábbi ábrán pedig azt láthatjuk, hogy az egyes országokból hány dolgozó van most Magyarországon:

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