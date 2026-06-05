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Itt van Magyar Péter bejelentése a kormány friss döntéseiről
Gazdaság

Itt van Magyar Péter bejelentése a kormány friss döntéseiről

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A kormány a tegnapi ülésén sok kiemelten fontos döntést hozott - közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.
  • Döntöttünk a koronavírus-járvány idején százmilliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról, írja Magyar Péter, majd az alábbiakat sorolta:
  • a kormány eltörli a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert.

  • Átvilágítjuk a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást.

  • Jövő héten benyújtjuk a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot.
  • Megszűntetjük a vizuális környezetszennyezést. Jelentősen szigorítjuk a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását.
  • Felülvizsgáljuk a pártfinaszírozási szabályokat.
  • Felülvizsgáljuk a harmadik országokból érkező, nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását.

    Bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltünk el.

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  • Átvilágítjuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését.
  • Felülvizsgáljuk a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetünk a védett területeken, átalakítjuk az akkumulátoripari beruházások engedélyezését - zárta posztját a miniszterelnök.

A kormányszóvivői tájékoztatóról szóló élő tudósításunk itt olvasható:

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