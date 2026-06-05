Itt van Magyar Péter bejelentése a kormány friss döntéseiről

- Döntöttünk a koronavírus-járvány idején százmilliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról, írja Magyar Péter, majd az alábbiakat sorolta:
- a kormány eltörli a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert.
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Átvilágítjuk a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást.
- Jövő héten benyújtjuk a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot.
- Megszűntetjük a vizuális környezetszennyezést. Jelentősen szigorítjuk a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását.
- Felülvizsgáljuk a pártfinaszírozási szabályokat.
- Felülvizsgáljuk a harmadik országokból érkező, nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását.
Bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltünk el.
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- Átvilágítjuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését.
- Felülvizsgáljuk a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetünk a védett területeken, átalakítjuk az akkumulátoripari beruházások engedélyezését - zárta posztját a miniszterelnök.
A kormányszóvivői tájékoztatóról szóló élő tudósításunk itt olvasható:
További részletek hamarosan.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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