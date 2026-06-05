Jó hír érkezett az élelmiszerárakról

A globális élelmiszerárak 0,2 százalékkal csökkentek májusban az előző hónaphoz képest, három hónap emelkedés után először mértek visszaesést - áll az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) honlapján.

A nemzetközi élelmiszer-nyersanyagárak irányadó árindexe 130,8 pont lett májusban, 0,2 ponttal alacsonyabb az áprilisinál, de 3,7 ponttal még mindig magasabb a tavaly májusinál. A gabonafélék és a cukor árindexeinek emelkedését ellensúlyozta a növényi olajok és a tejtermékek árának csökkenése, míg a húskészítmények indexe szinte változatlan maradt.

A FAO élelmiszerár-indexe kereskedelemmel súlyozott mutató, amely az öt legfontosabb élelmiszer-alapanyag - növényi olajok, gabonatermények, húsfélék, tejtermékek és a cukor - nemzetközi piaci árát veszi figyelembe.

A FAO gabonaár-indexe áprilisban 114,3 pont lett, 2,9 ponttal az áprilisinál és 5,3 ponttal magasabb az egy évvel korábbinál. Az összes fő gabonaféle drágult. Egyebek között a búza világpiaci ára a negyedik egymást követő hónapban emelkedett májusban.

A növényi olajár-index 185 pont volt, 9 ponttal alacsonyabb az áprilisinál és ez volt az első havi csökkenés az év kezdete óta. Csökkent a pálma- és a szójaolaj ára, amit csak részben ellensúlyozott a repce- és a napraforgóolaj drágulása. A pálmaolaj öt egymást követő hónap emelkedés után először csökkent májusban elsősorban a visszaesett globális kereslet miatt, míg a napraforgóolaj árát a tartósan szűk kínálat hajtotta föl.

A húsár-index 13,5 pont lett, minimálisan, 0,1 százalékkal emelkedett áprilissal összevetve és 7,7 ponttal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A szarvasmarha- és a juhhús erőteljesebb, valamint a baromfihús árának mérsékelt emelkedését szinte teljes mértékben ellensúlyozta a sertéshús árának esése.

A tejtermékár-index 119,2 pontot tett ki, ami 0,5 ponttal alacsonyabb az áprilisinál és 34,5 ponttal alacsonyabb a tavaly májusinál. A csökkenést főként a vaj és kisebb mértékben a sajt árának esése váltotta ki májusban.

Az FAO májusi cukorár-indexe 6,6 ponttal 95,1 pontra, 2025 októbere óta a legmagasabb szintre emelkedett, de továbbra is 14,3 ponttal alacsonyabb a tavaly májusinál. A havi szintű emelkedést főként a globális cukorkínálat várható szűkülésével kapcsolatos aggodalmak okozták, ami összefügg például a bizonytalan brazil cukornád-terméssel ugyanúgy, mint az El Nino jelenséggel.

A 2025-ös év egészére vonatkozó globális élelmiszterár index átlagosan 127,2 pont volt, 5,2 ponttal magasabb a 2024. évi átlagnál.