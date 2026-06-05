Jön a meleg

Holnap a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 28 fok között alakul.

A kontinens keleti felén és az Ibériai-félszigeten nyugodt, napos, nyári idő a jellemző. Sokfelé 25 és 30 fok között alakul a csúcsérték, de Spanyolország déli felén továbbra is előfordulnak 30 fok feletti maximumok

- írja a HungaroMet.

Ezzel szemben Északnyugat-Európában ciklon okoz változékony, csapadékos időjárást. Sokfelé mértek 10 milliméter feletti csapadékösszeget, a legtöbb csapadék Dél-Franciaországban, az Alpok térségében és a Skandináv-félsziget déli részén esett, e területekről 20 és 30 milliméter feletti összegekről is érkeztek jelentések. Az Alpokban volt, ahol 65 milliméternyi csapadék hullott az elmúlt 24 órában.

A front mögött több fokkal visszaesett a hőmérséklet, Franciaországban és a Brit-szigeteken nagyrészt 20 fok köré melegedett csak a levegő a délutáni órákra.

Pénteken a Kárpát-medencét is eléri az említett front, mely feloszlik térségünkben. Felhősödést és helyenként csapadékot okoz.

Magyarországon a frontfelhőzet lassan kelet felé halad, szombat délelőtt a keleti tájakat is elhagyja. Szombaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett legalább többórás napsütés várható. Pénteken inkább csak a nyugati határvidéken fordulhat elő helyenként gyenge eső, zápor.

Éjjel a déli, délkeleti megyékben valószínű elszórtan csapadék - néhol nagyobb mennyiség is hullhat -, majd szombaton főként a keleti részeken alakulhat ki zápor, néhol zivatar. Pénteken a Dunántúlon helyenként átmenetileg megerősödik az északnyugati szél, majd éjszakától nagyrészt mérsékelt lesz a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 28 fok között alakul.

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