Kármán András olcsó európai hitelt is hozna az uniós forrásokkal Magyarországra

Bemutatkozó találkozón járt Budapesten az EIB alelnöke, ennek keretében Kármán Andrással is tárgyalt. A pénzügyminiszter kiemelte, hogy az Európai Befektetési Bank
kedvezményes Magyarország számára olcsónak számító hitelekkel támogat különböző projekteket
Az elmúlt években azonban az európai uniós források elapadásával párhuzamosan az EIB tevékenysége is nagyon visszafogott volt, most viszont a kormányváltást követően mindkét fél részéről megerősítésre került a szándék, hogy sokkal aktívabbak legyenek Magyarországon és sokkal több projekteket támogassanak - emelte ki Kármán.
A miniszter hozzátette, hogy néhány kiemelt területről már beszéltek is. Ezek mind olyanok, amit a Tisza-kormány maga is nagyon fontos fejlesztendő területnek tart, legyen szó a megújuló energiáról, legyen szó a bérlakások fejlesztéséről, egészségügyi fejlesztésekről, de ide soroltuk a vasút fejlesztését is, akár a vonatoknak, mozdonyoknak a cseréje, fejlesztése nagyon fontos prioritás. Ezeken a területeken mind aktív az Európai Befektetési Bank, és a jövőben keresni fogjuk azokat a konkrét együttműködési lehetőségeket, ahol kedvezményes hitelekkel ezeket a fejlesztéseket támogatni tudják - zárta videóját a pénzügyminiszter.
Címlapkép forrása: Portfolio
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