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Kettészakad Magyarország: brutális különbség az időjárásban
Gazdaság

Kettészakad Magyarország: brutális különbség az időjárásban

MTI
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Több mint 15 Celsius-fokos hőmérséklet-különbség alakult ki az országban péntek délután - derül ki a HungaroMet Zrt. Facebook-oldalán közzétett bejegyzésből.

Azt írták: a Dunántúl legnagyobb részét elárasztotta a hűvösebb levegő, de a jelenleginél keletebbre már nem jut el a front.

Az alacsonyabb hőmérsékletű légtömeg utánpótlása az esti órákban megszűnik, és szombatra nyoma sem lesz a hűvösebb időnek.

A bejegyzéshez készített infografika szerint

  • a Dunántúlon általában 15-20 fok között alakult a hőmérséklet,
  • míg a Dunától keletre jellemzően 25-28 fokot mértek.

Szentgotthárdon 13,9 fokot regisztráltak péntek délután, míg Baján 29,2 fokot, vagyis több mint 15 fokos hőmérséklet-különbséget regisztráltak.

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Arról is írtak, szombaton a péntek délutánihoz képest jó 10-12 fokkal lesz melegebb a Dunántúlon, attól keletre pedig nagyjából a péntekihez hasonló hőmérséklet várható.

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