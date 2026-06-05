  • Megjelenítés
Kiderült, mikor csatlakozhat Magyarország az Európai Ügyészséghez
Gazdaság

Kiderült, mikor csatlakozhat Magyarország az Európai Ügyészséghez

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez – írja Facebook-oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról az igazságügyi miniszter pénteken tárgyalt az európai szervezet vezetőjével.

Hivatalosan is megkezdődtek az előkészületek, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, a folyamat

a tervek szerint 2027-ben érhet véget.

A csatlakozásról tárgyalt pénteken Görög Márta igazságügyi miniszter Laura Codruta Kövesi európai főügyésszel – olvasható a magyar állandó képviselet bejegyzésében. A miniszter kiemelte: Magyarország készen áll arra, hogy aktív és konstruktív partnerként vegyen részt a munkában.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csapdába csalták az oroszokat, Moszkva tárgyalni akar – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Vitézy Dávid: a kekvák vagyona visszakerül az államhoz
Tisza-kormány: összeomlik a Fidesz támogatottsága, vizsgálódik a Velencei Bizottság
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility