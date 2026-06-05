Kiderült, milyen azonnali lépéseket várnak az emberek Magyar Pétertől

Az elmúlt hetekben a kormánypárti politikusok és maga a miniszterelnök is számtalanszor hangsúlyozták, hogy a TISZA választási győzelme többet jelent sima kormányváltásnál, mivel a Magyar-kormány arra kapott elsöprő mértékű társadalmi felhatalmazást, hogy bontsa le a NER politikai és hatalmi berendezkedését és teljes rendszerváltást hajtson végre, közölte az intézet a Facebookon.
Az egykori ellenzéki, ma már kormánypárti szavazók legfontosabb elvárásai között – a nagy, állami ellátó rendszerek újjáépítése (pl. egészségügy, oktatás, nyugdíj), vagy a demokratikus intézményrendszer működésének helyreállítása (pl. a választási törvény, az alkotmány módosítása) mellett – általában ott szerepel az is, hogy
a NER 16 éves korszakának legnagyobb bűneit ki kell vizsgálni és a legfőbb felelősöket el kell számoltatni.
Május elején, az IDEA Intézet munkatársai azt vizsgálták, hogy az egykori ellenzéki, ma már kormánypárti szavazói bázis tagjai, (akik jelenleg sem szavaznának a Fidesz-KDNP-re, vagy a Mi Hazánkra), mennyire tartják sürgetőnek az elszámoltatást.
Vajon fontosabbnak gondolják-e, akár a másik két, ugyancsak kiemelten fontosnak tartott kormányzati feladatnál is?
A vizsgálat tapasztalatai arra utalnak, hogy a társadalom megosztott az elszámoltatás fontosságának, sürgősségének a megítélésében, de a többség azért úgy gondolja, vannak sürgősebb kormányzati teendők is. Ugyan a relatív többség, a potenciális, kormánypárti szavazóbázis 40 százaléka a három vizsgált, lehetséges kormányzati feladat közül az elszámoltatást tartja a leginkább fontosnak, de ezentúl egyaránt 30 százalék azok aránya, akik ellátórendszerek reformját, illetve, azoké, akik a demokratikus intézményrendszer megerősítését tartják leginkább fontosnak.
Így végeredményben az mondható, hogy a társadalom többsége szerint nem az elmúlt 16 bűneinek számonkérése a legsürgősebb kormányzati feladat jelenleg
- írja az IDEA.
Ezzel együtt, az a nagyjából 2-2.2 millió felnőtt, akik szerint az „elszámoltatás” a legsürgősebb, komoly nyomást is helyezhet az új kormányra, hiszen e szigorú fellépést követelő társadalmi csoport mérete a Fidesz-KDNP teljes támogatói bázisának méretével vetekszik. A NER bűneinek kivizsgálása, a felelősök megkeresése és a számonkérés az átlagnál egyértelműen fontosabb az 50 évnél idősebbeknek, emellett a legnagyobb, vidéki városokban lakóknak és a falvakban élőknek. A „számonkérés” szorgalmazói elsősorban TISZA-szavazók, a kisebb, parlamenten kívüli pártok megmaradt támogatói, valamint a politikai preferenciáik szerint bizonytalannak tekinthető felnőttek kevésbé tartják ezt fontos feladatnak.
A vizsgálat következő lépésében az elszámoltatást fontosnak tartó válaszadók összesen 11, a választási kampány során gyakran elhangzó, a NER lehetséges bűneit érintő ügy közül válogathattak. Mindenkinek azt a két ügyet kellett megjelölni, amelyekről úgy gondolta, a Magyar-kormány ciklusának már az első 2 évében fontos utánajárni. Az jól látszik, hogy a vizsgálat során érintett ügyek valóban kiemeltek a kormánypártok, potenciális támogatói számára, hiszen lényegében senki sem látta úgy, hogy a listán felsoroltak egyikét sem szükséges a jövőben kivizsgálni.
A válaszok alapján hat ügy felderítése tűnik kiemelten sürgősnek és érdekes, hogy a kegyelmi botrány nincs ezek között a kiemelten fontos ügyek között. Legtöbben Orbán Viktor, illetve a volt miniszterelnök családjának gazdagodását szeretnék sürgősen felderíteni, illetve az MNB-vel, Matolcsy Györggyel és családjával kapcsolatos ügyek feltárását „végeznék el”. Emellett sokan vannak, akik Rogán Antal, illetve a NER-közeli üzletemberek tevékenységével kapcsolatban akarnak sürgős vizsgálatokat, illetve a Szőlő utcai események teljes feltárását szorgalmazzák.
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