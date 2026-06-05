Kiderült, milyen forintárfolyam lehet reális a következő hónapokban

A nemzetközi kötvénypiacokon az elmúlt hónapokban látványos hozamemelkedés zajlott: az amerikai tízéves állampapír hozama 4 százalék közeléből 4,7 százalékig emelkedett, míg a német referenciahozam 2,7 százalékról 3 százalékra nőtt. A folyamat hátterében elsősorban a közel-keleti konfliktus és az ebből eredő inflációs kockázatok állnak – mondta Cinkotai Norbert.
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Az olajár ugyan jelentősen emelkedett az év elejéhez képest, de a piac egyelőre nem számol a legszélsőségesebb forgatókönyvekkel. Az elemző szerint a befektetők korábban hajlamosak voltak a legrosszabb kimeneteleket árazni, az utóbbi időszakban azonban inkább a valószínűbb, mérsékeltebb szcenáriók kerültek előtérbe. Ebben szerepe lehet annak is, hogy a konfliktusról gyakran egymásnak ellentmondó hírek érkeznek, ami visszafogja a túlzott piaci reakciókat.
A részvénypiacok ugyanakkor másképp viselkednek, mint a kötvénypiacok.
Míg az utóbbiak továbbra is érzékenyen reagálnak a geopolitikai fejleményekre, addig a részvények teljesítményét egyre inkább a mesterséges intelligenciához kapcsolódó növekedési várakozások mozgatják.
A technológiai vállalatok és chipgyártók súlya különösen az amerikai indexekben jelentős, ami erős támaszt nyújt a piacnak – hívta fel a figyelmet a szakértő.
A magyar kötvénypiac ezzel párhuzamosan kifejezetten jól teljesített az elmúlt időszakban, a hozamok érdemben csökkentek. Ebben szerepet játszhattak az uniós forrásokkal kapcsolatos várakozások, valamint az euró esetleges jövőbeli bevezetéséről szóló diskurzus is. Cinkotai Norbert szerint ugyanakkor
nemcsak a hazai hozamokat érdemes figyelni, hanem azt is, hogyan alakul a magyar állampapírok felára például a német kötvényekhez képest.
A forint erősödése mögött szintén több tényező állhat. A magas kamatkülönbözet, az uniós forrásokkal kapcsolatos várakozások és az euróbevezetés lehetősége egyaránt támogatják a hazai devizát. Az elemző álláspontja szerint a 350–355 forintos euróárfolyam már viszonylag erős forintot jelent,
ezért középtávon inkább a 355–370 közötti sáv tűnik reálisnak,
miközben a nemzetközi kockázatok továbbra is jelentős hatást gyakorolhatnak az árfolyamra.
A forintos befektetések vonzereje is növekedhet a következő időszakban. A szakértő szerint nem kizárt, hogy a korábban devizás eszközökbe áramló megtakarítások egy része ismét forintos befektetések felé forduljon, különösen akkor, ha az euró bevezetésével kapcsolatos folyamatok előrehaladnak. Ugyanakkor a befektetők továbbra is figyelemmel követik majd az eurócsatlakozás feltételeit, valamint a magyar gazdaság nemzetközi környezetének alakulását – tette hozzá Cinkotai Norbert.
A podcast a K&H Értékpapír támogatásával jelent meg.
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