Kiderült, milyen forintárfolyam lehet reális a következő hónapokban

A nemzetközi kötvénypiacokon látványos hozamemelkedés zajlott az elmúlt hónapokban, amit elsősorban a közel-keleti konfliktus és az abból eredő inflációs kockázatok hajtanak. A részvénypiacokat ezzel szemben egyre inkább a mesterséges intelligencia körüli növekedési várakozások mozgatják. A magyar kötvénypiac kifejezetten jól teljesített, a hozamok érdemben csökkentek, amihez az uniós forrásokkal kapcsolatos várakozások és az euróbevezetésről szóló diskurzus is hozzájárulhatott. A jelenlegi forintárfolyam már erős devizát jelent, de a reálitás más. A csütörtöki Checklist vendége Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír vezető elemzője volt.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A nemzetközi kötvénypiacokon az elmúlt hónapokban látványos hozamemelkedés zajlott: az amerikai tízéves állampapír hozama 4 százalék közeléből 4,7 százalékig emelkedett, míg a német referenciahozam 2,7 százalékról 3 százalékra nőtt. A folyamat hátterében elsősorban a közel-keleti konfliktus és az ebből eredő inflációs kockázatok állnak – mondta Cinkotai Norbert.

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Az olajár ugyan jelentősen emelkedett az év elejéhez képest, de a piac egyelőre nem számol a legszélsőségesebb forgatókönyvekkel. Az elemző szerint a befektetők korábban hajlamosak voltak a legrosszabb kimeneteleket árazni, az utóbbi időszakban azonban inkább a valószínűbb, mérsékeltebb szcenáriók kerültek előtérbe. Ebben szerepe lehet annak is, hogy a konfliktusról gyakran egymásnak ellentmondó hírek érkeznek, ami visszafogja a túlzott piaci reakciókat.

A részvénypiacok ugyanakkor másképp viselkednek, mint a kötvénypiacok.

Míg az utóbbiak továbbra is érzékenyen reagálnak a geopolitikai fejleményekre, addig a részvények teljesítményét egyre inkább a mesterséges intelligenciához kapcsolódó növekedési várakozások mozgatják.

A technológiai vállalatok és chipgyártók súlya különösen az amerikai indexekben jelentős, ami erős támaszt nyújt a piacnak – hívta fel a figyelmet a szakértő.

A magyar kötvénypiac ezzel párhuzamosan kifejezetten jól teljesített az elmúlt időszakban, a hozamok érdemben csökkentek. Ebben szerepet játszhattak az uniós forrásokkal kapcsolatos várakozások, valamint az euró esetleges jövőbeli bevezetéséről szóló diskurzus is. Cinkotai Norbert szerint ugyanakkor

nemcsak a hazai hozamokat érdemes figyelni, hanem azt is, hogyan alakul a magyar állampapírok felára például a német kötvényekhez képest.

A forint erősödése mögött szintén több tényező állhat. A magas kamatkülönbözet, az uniós forrásokkal kapcsolatos várakozások és az euróbevezetés lehetősége egyaránt támogatják a hazai devizát. Az elemző álláspontja szerint a 350–355 forintos euróárfolyam már viszonylag erős forintot jelent,

ezért középtávon inkább a 355–370 közötti sáv tűnik reálisnak,

miközben a nemzetközi kockázatok továbbra is jelentős hatást gyakorolhatnak az árfolyamra.

A forintos befektetések vonzereje is növekedhet a következő időszakban. A szakértő szerint nem kizárt, hogy a korábban devizás eszközökbe áramló megtakarítások egy része ismét forintos befektetések felé forduljon, különösen akkor, ha az euró bevezetésével kapcsolatos folyamatok előrehaladnak. Ugyanakkor a befektetők továbbra is figyelemmel követik majd az eurócsatlakozás feltételeit, valamint a magyar gazdaság nemzetközi környezetének alakulását – tette hozzá Cinkotai Norbert.

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A podcast a K&H Értékpapír támogatásával jelent meg.

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