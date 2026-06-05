Kinyitja a pénztárcáját a WHO, hogy megfékezzék a fenyegető járványt

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója egy hat hónapra szóló, 518 millió dollár (158 milliárd forint) költségvetésű tervet hirdetett meg pénteken az ebola elleni küzdelemre, pénzügyi és politikai elköteleződést sürgetve a járvány megállítására. A mostani a negyedik legsúlyosabb ebolajárvány.

"A terv az idén júniustól novemberig tartó időszakot öleli fel, és a költsége 518 millió dollár" - mondta a főigazgató, miután az afrikai járványügyi szervezettel (Africa CDC) közösen ismertette a stratégiát.

A járvány gyorsan terjed, és mi továbbra is lemaradásban vagyunk

- fogalmazott.

Az ebola megfékezéséhez politikai elkötelezettség, tartós finanszírozás és a közösségek bizalma szükséges" - tette hozzá. A járvány hetekig észrevétlenül terjedt, mielőtt azonosították, így az egészségügyi hatóságok lemaradtak a cselekvésben, és most nehezen tudják kézben tartani a helyzetet.

Az Africa CDC adatai szerint eddig 381 igazolt fertőzöttet és 62 igazolt halálesetet regisztráltak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A vírus jelenlegi kitörését a bundibugyo-törzs okozza, amellyel szemben egyelőre sem jóváhagyott kezelési protokoll, sem engedélyezett vakcina nem áll rendelkezésre.

"A mostani járvány rendkívül komoly. Ha összehasonlítjuk a korábbi bundibugyo-kitörésekkel, ez a legsúlyosabb, amellyel valaha szembesültünk" - mondta Jean Kaseya, az Africa CDC főigazgatója. Kaseya közölte azt is, hogy az adományozók legutóbb összesen 315,8 millió dollár felajánlásról nyilatkoztak, miközben eredetileg 498 millió dollárt ajánlottak föl, Egyes adományozók ugyanis "módosítottak" korábbi ígéreteiken. Egyelőre nem egyértelmű, hogy a felajánlott összeg a hat hónapos tervhez kapcsolódik-e, és további részleteket sem közölt Kaseya. Az Africa CDC május 15-én jelentette be a bundibugyo-törzs megjelenését, amely immár a Kongói Demokratikus Köztársaság 17. ebolajárvány-kitörése.

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