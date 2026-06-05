Kopogtat az energiaválság, ugrik az infláció
Az OECD-országokban a fogyasztói árak emelkedése 4,4 százalékra gyorsult áprilisban a márciusi 4 százalékról és a februári 3,4 százalékról.
A 38 tagállam közül 23-ban mértek áremelkedést, Belgiumban, Chilében, Görögországban, Olaszországban és Törökországban 1 százalékponttal vagy annál nagyobb mértékben emelkedett az infláció.
Hat országban az áremelkedés üteme gyakorlatilag változatlan maradt, míg kilencben lassult.
A legmagasabb infláció Törökországban volt áprilisban, 32,4 százalék. Costa Ricában 1,6 százalékkal, Svédországban pedig 0,1 százalékkal csökkentek az árak.
- Az OECD-országokban az energiaárak 13,2 százalékkal nőttek éves szinten áprilisban a márciusi 8,1 százalék emelkedést és a februári 0,5 százalékos csökkenést követően.
- Az élelmiszerek drágulása 4 százalékra gyorsult a márciusi 3,6 százalék után.
- Az élelmiszer- és energiaárak nélküli úgynevezett maginfláció 3,6 százalékra lassult áprilisban a márciusi 3,7 százalékról.
A G20-országokban az infláció 4,3 százalékra gyorsult áprilisban a márciusi 4 százalékról, míg a G7-országokban 3,2 százalék növekedést mértek a márciusi 2,8 százalék után.
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