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Gazdaság

Kopogtat az energiaválság, ugrik az infláció

MTI
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Fölgyorsult az infláció a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) országaiban áprilisban különösen az energiaárak jelentős növekedése miatt, de drágultak az élelmiszerek is - derül ki a párizsi székhelyű szervezet honlapjára feltett jelentésből.

Az OECD-országokban a fogyasztói árak emelkedése 4,4 százalékra gyorsult áprilisban a márciusi 4 százalékról és a februári 3,4 százalékról.

A 38 tagállam közül 23-ban mértek áremelkedést, Belgiumban, Chilében, Görögországban, Olaszországban és Törökországban 1 százalékponttal vagy annál nagyobb mértékben emelkedett az infláció.

Hat országban az áremelkedés üteme gyakorlatilag változatlan maradt, míg kilencben lassult.

A legmagasabb infláció Törökországban volt áprilisban, 32,4 százalék. Costa Ricában 1,6 százalékkal, Svédországban pedig 0,1 százalékkal csökkentek az árak.

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  • Az OECD-országokban az energiaárak 13,2 százalékkal nőttek éves szinten áprilisban a márciusi 8,1 százalék emelkedést és a februári 0,5 százalékos csökkenést követően.
  • Az élelmiszerek drágulása 4 százalékra gyorsult a márciusi 3,6 százalék után.
  • Az élelmiszer- és energiaárak nélküli úgynevezett maginfláció 3,6 százalékra lassult áprilisban a márciusi 3,7 százalékról.

A G20-országokban az infláció 4,3 százalékra gyorsult áprilisban a márciusi 4 százalékról, míg a G7-országokban 3,2 százalék növekedést mértek a márciusi 2,8 százalék után.

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