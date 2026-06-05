Korrigált a magyar ipar

Áprilisban az ipari termelés volumene 1,1%-kal elmaradt az előző havitól. Bár a visszaesés mindig rossz hír, az előző havi jelentős, 3,1%-os növekedés után egyáltalán nem kell trendszerű fordulatról beszélni.

Az ipar tavaly év végén három évnyi recesszió után elérte a mélypontját, és óvatos emelkedésbe kezdett. A növekedés leginkább az újonnan belépett termelő kapacitások üzembe állására vezethető vissza, hiszen az exportpiacainkon amúgy érdemi élénkülés nemigen látszik. Igazán erős fordulat a márciusi részletes adatokat is figyelembe véve egyelőre a járműgyártás (BMW-hatás) és a gépipar területén figyelhető meg, a többi ágazatban még kevésbé karakteres elmozdulásokat látunk. A fordulat már az éves összevetésben is látszik, a tavaly áprilisi teljesítményhez képest 0,9%-kal jobban teljesített a szektor.

Ezzel együtt az ipar növekedésbe forduló trendje mindenképp biztató. Ha az áprilisi korrekció inkább csak a cikkcakkos mintára vezethető vissza, akkor

az első negyedév után a másodikban is pozitívan járulhat hozzá a gazdasági növekedéshez a szektor.

A következő hónapokban azt is érdekes lesz nézni, hogy miként oldódik fel az exportszámok és az ipari termelési adatok közötti ellentmondás. Előbbi ugyanis továbbra is visszaesést mutat, ami az ipari fordulat fényében nem igazán érthető. A KSH ezt a GDP-statisztikában úgy oldotta fel, hogy jelentős készletezési tevékenységet mutatott ki, amit lehet akár úgy is értelmezni, hogy az ipar egyelőre a raktárakba termel. Ha így van, akkor ennek lehet egyszerű ciklikus oka, vagy akár a gyenge európai kereslet miatt fundamentális is. Az ellentmondás azonban mindenképpen zavaró, márciusra pedig már annyira szembeötlő volt, hogy logikus lenne azt várni, hogy az export áprilisban meglódult. Ami persze épp az ipari termelés ma látott április korrekciójával mutatna rövid távon újra ellentmondást.

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