Korrigált a magyar ipar

Az ipar tavaly év végén három évnyi recesszió után elérte a mélypontját, és óvatos emelkedésbe kezdett. A növekedés leginkább az újonnan belépett termelő kapacitások üzembe állására vezethető vissza, hiszen az exportpiacainkon amúgy érdemi élénkülés nemigen látszik. Igazán erős fordulat a márciusi részletes adatokat is figyelembe véve egyelőre a járműgyártás (BMW-hatás) és a gépipar területén figyelhető meg, a többi ágazatban még kevésbé karakteres elmozdulásokat látunk. A fordulat már az éves összevetésben is látszik, a tavaly áprilisi teljesítményhez képest 0,9%-kal jobban teljesített a szektor.
Ezzel együtt az ipar növekedésbe forduló trendje mindenképp biztató. Ha az áprilisi korrekció inkább csak a cikkcakkos mintára vezethető vissza, akkor
az első negyedév után a másodikban is pozitívan járulhat hozzá a gazdasági növekedéshez a szektor.
A következő hónapokban azt is érdekes lesz nézni, hogy miként oldódik fel az exportszámok és az ipari termelési adatok közötti ellentmondás. Előbbi ugyanis továbbra is visszaesést mutat, ami az ipari fordulat fényében nem igazán érthető. A KSH ezt a GDP-statisztikában úgy oldotta fel, hogy jelentős készletezési tevékenységet mutatott ki, amit lehet akár úgy is értelmezni, hogy az ipar egyelőre a raktárakba termel. Ha így van, akkor ennek lehet egyszerű ciklikus oka, vagy akár a gyenge európai kereslet miatt fundamentális is. Az ellentmondás azonban mindenképpen zavaró, márciusra pedig már annyira szembeötlő volt, hogy logikus lenne azt várni, hogy az export áprilisban meglódult. Ami persze épp az ipari termelés ma látott április korrekciójával mutatna rövid távon újra ellentmondást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A túlélésért küzdenek a bitcoint felhalmozó cégek
Zuhannak az árfolyamok.
Csapdába csalták az oroszokat: megsemmisítő csapást mért Ukrajna a háború egyik legfontosabb bázisára
Aszimmetrikus erők megközelítéssel jött az eredmény.
Putyin katonai államtitkokat fedett fel: elárulta, miért vetették be a hírhedt Oresnyiket Ukrajna ellen
Más volt az indok, mint amire a legtöbben gondolnának.
Cserben hagyja Amerika az egyik legfontosabb európai szövetségesét, kínos indok húzódhat meg a háttérben
Berliben ennek nem örülnek.
Máris reagált Oroszország Volodimir Zelenszkij levelére
Elért a levél Moszkvába.
Zelenszkij elmondta, mire számít Ukrajna a „magyarországi változások” után
Az EU-s csatlakozással kapcsolatban.
Kivonultak a rendőrök a kelenföldi pályaudvarra, le is kapcsoltak 17 körözött bűnözőt
Kiemelt jelenlétet biztosítanak az újbudai csomópontnál.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
"Azt hittem, egyedülállóként esélyem sincs lakást venni" - így segített az Otthon Start a válás után
Egyedülállóként könnyen gondolhatod, hogy a lakásvásárlás teljes folyamatát egyedül kell végigcsinálnod. Kinga két év alatt több millió forintot fizetett ki albérletre, miközben egyre in
Láthatatlan védelem a sünöknek: új eszköz csökkentheti a gázolásokat
Van, ami ellen a tüskék sem védenek: kutatások szerint az európai sünök legnagyobb ellenségei sok helyen nem a ragadozó állatok, hanem az autóforgalom. Egy új felfe
Utolsó pár ezer forint hatalmas hatása
A pénzügyileg tudatos emberek nagyon sokszor ügyesen szabnak határt a költségeiknek. Olyannyira, hogy a kiadásaik gyakorlatilag függetlenek a bevételeiktől. Ez bizonyos szempontból nagyon kénye
Forinterő, eső olajár, techvezérelt lendület - májusi piaci körkép
Május a szelektív kockázatvállalás hónapja volt: miközben a részvénypiacokat az AI-lendület és az erős vállalati eredmények rekordközelbe hajtották, az olaj 18,5 százalékot esett, a forin
Az MI Rendelet implementációja Spanyolországban
A spanyol kormány 2026. május 26-án fogadta el a mesterséges intelligencia szabályozásáról szóló törvényjavaslatot (Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia
RSM: Olvad a magyar M&A-piac jege - de a dealboomhoz több kell, mint hangulatváltás
A magyar M&A-piac 2025-ben még sokszor a kivárásról, elakadó folyamatokról és egymástól távol lévő vételár-elvárásokról szólt. Az RSM európai hálózatának tranzakciós adatai ugyan
Magyarországon látványos a felzárkózás, ha autópályáról van szó
Harminc év alatt csaknem négyszeresére nőtt a BB tengely országainak autópálya-sűrűsége, de a fejlődés korántsem volt egyenletes. Magyarország az egyik legnagyobb felzárkózást produkálta:
Újra a forint felé fordulhatnak a befektetők – de mikor?
Cinkota Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.
A termékpályák fejlesztésén múlik a magyar agrárium jövője, ez lehet a kitörési pont
Győz a megszokás vagy jön az előrelépés?
Új szintre lépett a mohóság, most jön a tőzsdei zuhanás?
Musk után az özönvíz!
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?