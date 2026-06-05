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Lassan kipipálhatjuk, hogy új tagja lesz az Európai Uniónak
Gazdaság

Lassan kipipálhatjuk, hogy új tagja lesz az Európai Uniónak

Portfolio
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Montenegró 2028-as európai uniós csatlakozása már "karnyújtásnyira van" – jelentette ki pénteken Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Az Európai Bizottság elnöke egy podgoricai sajtótájékoztatón

méltatta az ország reformjainak ütemét.

Úgy vélte, a komplex reformintézkedések végrehajtásának sebessége lenyűgöző, így Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává válhat.

Forrás: Reuters

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