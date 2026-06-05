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Gazdaság

Lemondott Vecsei Miklós

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Lemondott tisztségéről Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke.

A karitatív szervezetben 1990 óta vezető szerepet betöltő Vecsei Miklós a szervezet elnökségének június 4-én tartott ülésén jelentette be lemondását, közölte a Facebookon a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

Vecsei Miklós 36 éve kezdődött pályafutása során előbb a hajléktalan ellátást megújító kezdeményezéseivel, majd a legszegényebb családok, szegregátumok, kistelepülések megmentésére indított Jelenlét programmal hívta fel magára a figyelmet.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a jövőben is igényt tart Vecsei Miklós tudására és tapasztalataira, többek között az általa életre hívott, Budapesten és Szécsényben működő Fetekertet irányítja majd.

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